طالب روسي يصبح أفضل مبرمج في العالم للمرة الخامسة على التوالي (صورة)

فاز غينادي كوروتكيفيتش، وهو طالب في الجامعة الروسية "ITMO"، للمرة الخامسة على التوالي بالمركز الأول في مسابقة البرمجة الدولية "Google Code Jam".

ويعد غينادي البالغ 23 عاما، من المبرمجين الرياضيين الأكثر نجاحا في العالم، وسجل نتيجة المسابقات في تورونتو، 104 نقطة، متقدما على أقرب المنافسين من بولندا واليابان. كانت جائزة المركز الأول 15 ألف دولار.

ووفقا لغينادي، في السابق كان بإمكان المشاركين اختيار نظام التشغيل المثبت على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم — Windows أو Linux، أما الآن كان الخيار الوحيد هو Linux.

Fifth time's the charm! Congratulations to Gennady.Korotkevich for taking the #CodeJamFinals champion title once again! Check our our full finals analysis and stay tuned for more highlights🥇➡️ https://t.co/IQEZi2zWbP pic.twitter.com/ssBiwGa2Yx — Google Code Jam (@googlecodejam) August 10, 2018

وأشار غينادي: "في مثل هذه المسابقات، غالباً ما تكون كل التفاصيل مهمة، ويتم تحديد الفائزين في اللحظة الأخيرة، فكان من المهم عدم قضاء الكثير من الوقت على المسائل التقنية والتركيز على الأساسيات". ويكمل غينادي دراساته العليا في الجامعة الروسية.