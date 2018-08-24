حديقة "زارياديه" في موسكو ضمن قائمة أجمل الأماكن لعام 2018

وضعت مجلة "التايم" الأمريكية حديقة "زارياديه"، التي تقع وسط العاصمة الروسية موسكو، ضمن قائمتها التي أصدرتها لأكثر الأماكن جمالا للعام 2018.

نشرت المجلة الأمريكية على موقعها الخاص على الانترنت قائمة بأكثر الأماكن جمالا للعام 2018، وضمت القائمة "حديقة زارياديه" والتي تقع في موسكو.

يذكر أن الحديقة افتتحت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وأشرف على تصميمها المهندس الأمريكي ديلير سكوفيديو الذي عمل على تصميم حديقة منهاتن الأمريكية.

© Sputnik . Alexey Druzhinin بوتين يفتتح حديقة "زارياديه" وسط العاصمة موسكو (بالصور)

وكانت قد أدرجت الحديقة في وقت سابق ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الهندسة المعمارية التي ستوزع جوائزها يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني في لندن.

وتضم الحديقة مدرجا كبير، جهز لإحتضان الحفلات الموسيقية، و يتسع لـ16 ألف شخص، وجسرا عائما و يمتد بطول يصل الى 244 مترا و بإرتفاع يصل الى 15 متر.

بالإضافة لكهف الجليد والذي يقع في الجزء الشمالي من الحديقة، وهو عبارة عن كهف تم تصميمه من الجليد على مساحة تمتد لـ350 مترا مربعا، بجدران وأسقف يبلغ ارتفاعها حوالي الستة أمتار مغطاة بالثلج والجليد.

© Sputnik . Vladimir Pesnya حديقة زارياديه في موسكو

وتم بنائه بشكل يحاكي الظروف الطبيعية لتشكل الثلج و الجليد.