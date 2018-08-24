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12:50 24 أغسطس/ أب 2018
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    حديقة زارياديه في موسكو

    حديقة "زارياديه" في موسكو ضمن قائمة أجمل الأماكن لعام 2018

    © Sputnik . Grigoriy Sisoev
    مجتمع
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    وضعت مجلة "التايم" الأمريكية حديقة "زارياديه"، التي تقع وسط العاصمة الروسية موسكو، ضمن قائمتها التي أصدرتها لأكثر الأماكن جمالا للعام 2018.

    نشرت المجلة الأمريكية على موقعها الخاص على الانترنت قائمة بأكثر الأماكن جمالا للعام 2018، وضمت القائمة "حديقة زارياديه" والتي تقع في موسكو.

    يذكر أن الحديقة افتتحت في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وأشرف على تصميمها المهندس الأمريكي ديلير سكوفيديو الذي عمل على تصميم حديقة منهاتن الأمريكية.

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال إفتتاحه لحديقة زارياديه
    © Sputnik . Alexey Druzhinin
    بوتين يفتتح حديقة "زارياديه" وسط العاصمة موسكو (بالصور)

    وكانت قد أدرجت الحديقة في وقت سابق ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الهندسة المعمارية التي ستوزع جوائزها يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني في لندن.

    وتضم الحديقة مدرجا كبير، جهز لإحتضان الحفلات الموسيقية، و يتسع لـ16 ألف شخص، وجسرا عائما و يمتد بطول يصل الى 244 مترا و بإرتفاع يصل الى 15 متر.

    بالإضافة لكهف الجليد والذي يقع في الجزء الشمالي من الحديقة، وهو عبارة عن كهف تم تصميمه من الجليد على مساحة تمتد لـ350 مترا مربعا، بجدران وأسقف يبلغ ارتفاعها حوالي الستة أمتار مغطاة بالثلج والجليد.

    حديقة زارياديه في موسكو
    © Sputnik . Vladimir Pesnya
    حديقة زارياديه في موسكو

    وتم بنائه بشكل يحاكي الظروف الطبيعية لتشكل الثلج و الجليد.

    زوار يلتقطون الصور في الكهف الجليدي في حديقة زارياديا بجوار الكرملين في موسكو
    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    زوار يلتقطون الصور في "الكهف الجليدي" في حديقة "زارياديا" بجوار الكرملين في موسكو

     

    انظر أيضا:

    "كهف الجليد" تحفة فنية وسط موسكو (صور)
    الكلمات الدلالية:
    أجمل الأماكن, حديقة زارياديه, مجلة التايم, حدائق الشتاء, أمريكا
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