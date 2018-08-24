نحو 60% من الروس يقيمون ووضعهم المالي بالمتوسط

أظهر استطلاع للرأي أجراه صندوق " الرأي العام" الروسي، اليوم الجمعة، أن 59% من المواطنين الروس المستطلعة آراؤهم يقيمون وضعهم المالي بالمتوسط، بينما يعتقد حوالي 38% منهم أن وضعهم لن يتغير خلال العام المقبل".

© Sputnik . Alexander Vilf استطلاع رأي في روسيا حول ارتباط الشهادات بالوظائف في البلاد

موسكو — سبوتنيك . وفي نفس الوقت، وصف أكثر من ربع الروس (28%) وضعهم المالي بأنه سيء، في حين رأى 12% من المستطلعة آراؤهم بأنه جيد، بينما وجد 1 بالمئة من صعوبة في الإجابة عن هذا السؤال.

وكسف الاستطلاع، أن 34% من الروس أعلنوا أن لديهم ما يكفي من الموارد المالية لشراء الملابس، ولكن ليس بما فيه الكفاية لشراء الأجهزة المنزلية. وذكر 24% من المستطلعة آراؤهم، أنه لديهم ما يكفي لشراء المنتجات الغذائية، ولكن ليس لشراء الملابس. بالإضافة إلى ذلك، ذكر 18% من المستطلعة آراؤهم أنهم يستطيعون شراء الأجهزة المنزلية، وليس لشراء سيارات. وذكر 14% من المستطلعة آراؤهم أن المال المتوفر لديهم لا يكفي حتى لشراء المأكولات الغذائية. وفقط 10% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم بإمكانهم شراء سيارة.

مع ذلك لفت 7% من المستطلعة آراؤهم أن حالتهم المالية قد تحسنت خلال الأشهر 2-3 الأخيرة، في حين 68% منهم ذكروا أن وضعهم المالي تدهور، أما 65% من الروس يعتقدون وضعهم المالي عمليا لم يتغير.

ويذكر أن حوالي 38% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن وضعهم المالي لن يتغير في واقع الأمر في السنة القادمة، أما 20% من المستطلع آراءهم افترضوا تحسن وضعهم في حين ذكر 21%من المستطلعة آراؤهم أن وضعهم قد يتدهور.

هذا وشمل استطلاع الرأي، الذي جرى في الفترة ما بين 18-19 أغسطس/ آب، 3 آلاف شخص، موزعين في 207 مناطق في 73 إقليما روسيا.