نحو 60% من الروس يقيمون ووضعهم المالي بالمتوسط

وكسف الاستطلاع، أن 34% من الروس أعلنوا أن لديهم ما يكفي من الموارد المالية لشراء الملابس، ولكن ليس بما فيه الكفاية لشراء الأجهزة المنزلية. وذكر 24% من المستطلعة آراؤهم، أنه لديهم ما يكفي لشراء المنتجات الغذائية، ولكن ليس لشراء الملابس. بالإضافة إلى ذلك، ذكر 18% من المستطلعة آراؤهم أنهم يستطيعون شراء الأجهزة المنزلية، وليس لشراء سيارات. وذكر 14% من المستطلعة آراؤهم أن المال المتوفر لديهم لا يكفي حتى لشراء المأكولات الغذائية. وفقط 10% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم بإمكانهم شراء سيارة.
مع ذلك لفت 7% من المستطلعة آراؤهم أن حالتهم المالية قد تحسنت خلال الأشهر 2-3 الأخيرة، في حين 68% منهم ذكروا أن وضعهم المالي تدهور، أما 65% من الروس يعتقدون وضعهم المالي عمليا لم يتغير.
ويذكر أن حوالي 38% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن وضعهم المالي لن يتغير في واقع الأمر في السنة القادمة، أما 20% من المستطلع آراءهم افترضوا تحسن وضعهم في حين ذكر 21%من المستطلعة آراؤهم أن وضعهم قد يتدهور.
هذا وشمل استطلاع الرأي، الذي جرى في الفترة ما بين 18-19 أغسطس/ آب، 3 آلاف شخص، موزعين في 207 مناطق في 73 إقليما روسيا.
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