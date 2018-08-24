محجبة ترفع دعوى قضائية ضد السلطات الأمريكية بسبب سرقة صورها الشخصية

وكانت رجحان لازويا عائدة من سويسرا إلى الولايات المتحدة، حيث اجتازت قسم الجمارك الأمريكية وعندها طلب منها أحد ضباط الحدود فتح هاتفها، لكن المرأة رفضت الاستجابة لطلب شرطة الحدود. فما كان من الشرطي إلا أن استولى على الهاتف بالقوة وصادره.
وفي الدعوى المرفوعة اتهمت الفتاة السلطات الأمريكية بنسخ المعلومات المخزنة في ذاكرة هاتفها، كما ادعت أن السلطات الأمريكية أخفت عنها معلومات عن نسخ المعلومات لصالحهم.
وتستمر لازويا بالدعوة وتأمل بالفوز بالقضية دفاعا عن الحرية الشخصية والمعتقد في الولايات المتحدة.
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