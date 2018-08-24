محجبة ترفع دعوى قضائية ضد السلطات الأمريكية بسبب سرقة صورها الشخصية

قامت مواطنة أمريكية مسلمة برفع دعوى قضائية شخصية على الجمارك الأمريكية، وذلك بسبب قيام سلطات الحدود الأمريكية بمصادرة هاتفها في مطار نيويورك خلال عودتها من سويسرا.

© Photo / youtube/Daniel Kalemasi بالفيديو... فتاة مسلمة تتعرض لضرب مبرح من قبل رجل أمريكي

سبوتنيك. وأوضحت الفتاة في الدعوى القضائية المرفوعة على السلطات الأمريكية، أنها رفضت إعطاء هاتفها للجمارك لتفتيشه وفتحه بسبب معتقداتها الدينية. وأشارت أن الهاتف كان يحمل صورا شخصية لها ولا يمكن لأحد مشاهدتها.

وكانت رجحان لازويا عائدة من سويسرا إلى الولايات المتحدة، حيث اجتازت قسم الجمارك الأمريكية وعندها طلب منها أحد ضباط الحدود فتح هاتفها، لكن المرأة رفضت الاستجابة لطلب شرطة الحدود. فما كان من الشرطي إلا أن استولى على الهاتف بالقوة وصادره.

وفي الدعوى المرفوعة اتهمت الفتاة السلطات الأمريكية بنسخ المعلومات المخزنة في ذاكرة هاتفها، كما ادعت أن السلطات الأمريكية أخفت عنها معلومات عن نسخ المعلومات لصالحهم.

وتستمر لازويا بالدعوة وتأمل بالفوز بالقضية دفاعا عن الحرية الشخصية والمعتقد في الولايات المتحدة.