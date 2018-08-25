دراسة: هل تؤثر الحسابات "الإيرانية المزيفة" على الانتخابات في إسرائيل

ذكرت الصحيفة العبرية في تقرير مطول لها أن وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات "البيك نيوز" أو وسائل الإعلام الجديدة، أو شبكات الأخبار الإعلامية الجديدة، يمكنها أن تؤثر بالفعل على مجريات الأمور في أي مكان حول العالم، وضربت مثالا لذلك ما جرى في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة، ومدى الزعم بتدخل روسيا في هذه الانتخابات لصالح دونالد ترامب على حساب هيلاري كلينتون، في العام 2016.
وضربت الصحيفة الإسرائيلية مثالا آخر على هذا التدخل المباشر والمؤثر بما جرى في استطلاعات الرأي في بريطانيا، وما يمكن أن تؤثره تلك الوسائط الاجتماعية الجديدة على مستقبل إسرائيل وأمنها القومي.
زاد التخوف الإسرائيلي، وبقوة، بعد إعلان الفيس بوك وتويتر عن اكتشاف أكثر من ألف حساب مزيف تدار من قبل مصادر إيرانية، يشترك فيهم أكثر من مليون مشترك أو متابع، كما أن هناك مصلحة إيرانية للتأثير على الرأي العام في إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بقضية الهجوم المحتمل في إيران، وسياسات إسرائيل في سوريا، أو مسارات وتدخلات إسرائيل لدى الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران.
تدخل حقيقي
وألمحت الصحيفة العبرية إلى أنه ليس من المؤكد، حتى الآن، هل بالفعل إيران هي التي تدير هذه الشبكة من الحسابات المزيفة على وسائط التواصل الاجتماعي، أم لا، لكن أشارت الصحيفة إلى أنه بإمكان طهران القيام بذلك بالفعل، وأنه إذا كان هناك تدخل إيراني حقيقي لهذه الحسابات، فإن الانتخابات الإسرائيلية القادمة ستكشف النقاب عن ذلك.
وأكدت الصحيفة العبرية، وثيقة الصلة بصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، أن تل أبيب اكتشفت، في شهر يوليو/ تموز الماضي، أكثر من 652 حسابا مزيفا على الفيس بوك وحده، وهو رقم ضخم ـ على حد وصف الصحيفة ـ وبأن بعض هذه الحسابات خرجت إلى النور في العام 2013. فضلا عن 284 حساب مزيف على تويتر فقط.
جزء كبير من هذه الحسابات المزيفة أخفت موقعها عبر أماكن مختلفة حول العالم، في الشرق الأوسط وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا اللاتينية، في حين زاد عدد هذه الحسابات منذ مطلع العام 2017، تحت دعوى منظمات جديدة أو شركات أهلية.
صور قادة وزعماء
وأوضحت الصحيفة العبرية أن عدد المتابعين لهذه لحسابات، سواء على الفيس بوك أو التويتر أو حتى الانستغرام يزيد بضراوة، حتى أن أحد الحسابات المزيفة على الانستغرام وصل إلى 48 ألف متابع.
ويدشن الحساب على شبكات التواصل الاجتماعي بما يزيد عن 6 آلاف دولار، وبأن بعضهم يتصدره صور قادة وزعماء حول العالم، مثل صورة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وآخر لدونالد ترامب، وثالث لصورة ميشال أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.
شددت الصحيفة العبرية على ضرورة فتح تحقيق موسع في هذه الحسابات المزيفة، ومن من تصدر، أو تنشأ، والتعرف على مدى تأثيرها على الأمن القومي الإسرائيلي، وكذلك وجوب العمل على مكافحة ذاتية لمثل هذه الحسابات المزيفة، التي رأت الصحيفة أنها في ازدياد مطرد.
وحول العلاقة المباشرة بين الحسابات الإيرانية وإسرائيل، فإنه من المعلوم، حتى الآن، أن الفيس بوك جزء من العمل به يخرج من منطقة الشرق الأوسط وباللغة العربية، بهدف التأثير على عرب إسرائيل أو من يعرف اللغة العربية في إسرائيل، وكذلك للتأثير على العرب في المنطقة.
هناك حسابات مزيفة إيرانية معادية للسعودية وأخرى مؤيدة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع مناهضة لإسرائيل، وموالية للفلسطينيين. ومن بين هذه الحسابات من ينشر صورة لجندي إسرائيلي وهو يطلق الرصاص على الفلسطينيين، مكتوب عليها "زووم على فلسطين".
دعوات مناهضة لإسرائيل
ومن بين ما يمكن أن تنجح فيه إيران عبر استخدامها لهذه الحسابات المزيفة، دعوة الفلسطينيين للخروج لمظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية، أو تعميق الهوة بين العرب ودولة إسرائيل، أو توسيع الهوة بين اليمين واليسار داخل إسرائيل نفسها.
أنهت الصحيفة العبرية دراستها المطولة بالقول إن غلق مثل هذه الحسابات الإيرانية المزيفة ليس نهاية المطاف، إذ من الممكن بسهولة إعادة فتح هذه الحسابات مرة أخرى.
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