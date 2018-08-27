تعرف على أرخص وأغلى المدن الأوروبية للسياحة

نشر موقع "Pomogator" دراسة قام بها عدد من الخبراء في مجال السياحة والسفر، حول أرخص الأماكن السياحية في أوروبا.

قام الخبراء بوضع لائحة بأسماء المدن الأوروبية الأغلى والأرخص في مجال السياحة معتمدين في ذلك على عدد من المعايير.

واستند الخبراء على عدد من المعايير منها نفقات الإقامة لمدة ليلتين في فندق 3 نجوم بالإضافة للتنقل والجولة السياحية وعشاء من ثلاث أطباق مختلفة بالإضافة لعوامل الجذب السياحية المتوافرة في المدينة من متاحف ومعارض فنية.

© RIA Novosti . Ruslan Krivobok تعرف على أرخص دول العالم بسيارات الأجرة

كما وتم الأخذ بعين الاعتبار أسعار المشروبات الكحولية كالبيرة والنبيذ بالإضافة لسعر القهوة والمشروبات الغازية.

وبحسب اللائحة فإن أغلى مدينة أوروبية لعطلة نهاية الأسبوع مدينة البندقية الإيطالية، بتكلفة تصل إلى 500 يورو، وجاءت في المرتبة الثانية باريس وثالثا حلت برشلونة.

وفي قائمة أرخص المدن تصدرت القائمة عاصمة صربيا، بلغراد، وحلت في المرتبة الثانية مدينة بوخارست الرومانية، وثالثا جاءت مدينة بورتو البرتغالية.