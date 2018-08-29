اعتقال سباحة سورية بتهمة تهريب البشر

اعتقلت الشرطة اليونانية السباحة السورية سارة مارديني، للاشتباه بتقديمها مع اثنين من أعضاء جمعية أهلية يونانية مساعدة لمهاجرين على دخول البلاد، بشكل غير قانوني.

وبحسب الموقع الإلكتروني "الأخبار الآن" ، تتهم الشرطة المعتقلين بالتعاون مع منظمة أهلية لمساعدة اللاجئين وتهريب البشر واستقبال المهاجرين القادمين من تركيا. يذكر أن سارة مارديني وشقيقتـَها يسرى، كانتا قد أنقذتا قاربا لمهاجرين، وأوصلتاه بسلام إلى سواحل اليونان، سنة 2015.

© AFP 2018 / AXEL SCHMIDT مصر تطلب دعم الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وكانت سارة قد هربت مع شقيقتها يسرى من سوريا في عام 2015، إلى تركيا، ومن هناك إلى اليونان، عبر بحر إيجه، على متن قارب مطاطي مكتظ باللاجئين.

واعتقل الأعضاء الثلاثة في "المركز الدولي للاستجابة الطارئة" ، في جزيرة ليسبوس اليونانية، حيث يقيم آلاف المهاجرين في ظروف سيئة في مخيمات مكتظة.

وأثناء الإبحار باتجاه جزيرة ليسبوس اليونانية تعطل القارب، فقفزت سارة مع أختها يسرى، وقامتا بجره في عرض البحر بواسطة حبل لساعات، وهما تسبحان فأنقذتا القارب والمهاجرين الذين على متنه من الغرق. ومن اليونان تابعت الشقيقتان مارديني رحلة لجوئهما إلى ألمانيا.

وتتهم الشرطة اليونانية سارة مارديني بالتعاون مع منظمة أهلية لمساعدة اللاجئين، متهمة بالعمل مع مهربي البشر واستقبال اللاجئين القادمين من تركيا على جزيرة ليسبوس. وقالت الشرطة في بيان إنه "تم الكشف عن نشاطات شبكة إجرامية منظمة سهلت بشكل منهجي دخول الأجانب غير القانوني" إلى البلاد.