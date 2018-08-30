خلاف بين صيادين فرنسيين وبريطانيين على محار البحر

تعهد صيادون من فرنسا وبريطانيا بإجراء محادثات لحل خلاف على الصيد في أعالي البحار في منطقة غنية بالمحار الصدفي في بيه دو سين، بعد أن طاردت سفن صيد فرنسية سفنا بريطانية وأخرجتها من المنطقة وألقت عليها مقذوفات وأمطرتها بالإهانات.

© Fotolia / Marc Henauer بالفيديو...معركة بين صياد وأسماك القرش من يفوز

واحتكت سفن فرنسية بسفن صيد المحار البريطانية، يوم الثلاثاء الماضي، قبالة ساحل نورماندي في هجوم وصفه الصياد البريطاني سياران كاردل بأنه يشبه "مشهد من (حرب) فيتنام".

وقال كاردل وهو صياد محار من كورنول لوكالة "رويترز" إن مركبه تعرض لهجوم من 15 زورق صيد فرنسيا في المياه الدولية "جاءوا وحاصروا سفننا وألقوا القنابل الحارقة".

وانزعج الفرنسيون من السماح للصيادين البريطانيين بصيد المحار، وهو مصدر دخل رئيسي لمنطقة نورماندي الفرنسية، على مدار العام في الوقت الذي تم فيه منعهم من صيده في فصل الصيف.

وقال باري ديز رئيس اتحادات الصيادين البريطانيين لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا يتجاوز تماما السلوك القانوني. طلبنا من الحكومة البريطانية التدخل على المستوى الدبلوماسي وأن توفر الحماية كذلك لسفننا".

وقال ديمتري روجوف رئيس اتحاد الصيادين في نورماندي إن الهجوم كان عفويا، لكنه أقر بأن الأحداث خرجت عن نطاق السيطرة. وقال إنه يأسف لحدوث عنف.

وأضاف: "اقترح زميلنا البريطاني الرئيسي إجراء محادثات على وجه السرعة في فرنسا وسنستقبل وفدا بريطانيا خلال الأيام المقبلة".