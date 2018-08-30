فضيحة جنائية جديدة تهز إسرائيل

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن بعض أفراد من الشرطة الإسرائيلية تقمصوا دور أطفال قُصَّر، تتراوح أعمارهم بين 11 و 12 عاما، بهدف الإيقاع بشبكة من الرجال يقومون بطلب "خدمات جنسية" منهم.

© REUTERS / BERNADETT SZABO الشرطة الإسرائيلية: اشتباه في تلقي سارة ويائير نتنياهو رشاوى

وأكدت الصحيفة العبرية أن الشرطة الإسرائيلية أجرت، في الأشهر الأخيرة، تحقيقا سريا ومراقبة للمشتبهين الستة، شمل جزءا منها تقمص الشرطة لدور القاصرين.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه تم القبض على المشتبه بهم، منهم طبيب نفسي وجنديين واثنين من المدرسين، أحدهما في مدرسة إعدادية، تم اعتقالهم من منازلهم خلال النهار وخلال المساء تم تمديد احتجازهم.

وأضافت الصحيفة العبرية أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 50 من جميع أنحاء البلاد، اعتادوا على إرسال أشرطة فيديو بذيئة للأطفال، بينما طلبوا منهم التعري والقيام بحركات أمامهم. كما أرسلوا نصوصا وصورا جنسية، في محاولة لإقناع هؤلاء القاصرين على فعل الشيء نفسه، في بث مباشر أمام الكاميرات.

ونقلت الصحيفة صورة زنكوغرافية لبعض محادثات بين المشتبه بهم ورجال الشرطة الذين تقمصوا دور الأطفال القُصَّر، عبر الواتس آب.