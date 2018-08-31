نشر صورة جديدة للأميرة ديانا في الذكرى الـ21 لوفاتها

نشرت صديقة مقربة من الأميرة ديانا صورة جديدة لها، لم تنشر من قبل، في الذكرى الـ21 لوفاتها .

وأشادت الصديقة المقربة من الأميرة ديانا ، روزا مونكتون، بالأميرة الراحلة في الذكرى الـ21 لوفاتها، فنشرت الناشطة صورة جميلة للأميرة وهي مسترخية وتضحك بشكل هستيري، وكانت الأميرة ترتدي ثياباً رياضية، ويبدو أنها كانت في طائرة خاصة.

وغردت روزا: "ديانا كما أتذكرها،." RIP

وكانت تجمع الأميرة ديانا وروزا صداقة حميمة، وهي واحدة من آخر الأشخاص الذين شاهدوا ديانا على قيد الحياة في عام 1997. قبل أقل من أسبوعين من وفاة الأميرة، فكان الأصدقاء يقضون عطلة في اليونان، ويبحرون حول الجزر على متن قارب.

Diana as I remember her. Not enough is written about her sense of fun and zest for life. Friend and wonderful godmother to Domenica. RIP pic.twitter.com/WP49dNDeEu — Rosa Monckton (@MoncktonR) August 31, 2018

ويحيي أبناء الأميرة ديانا، الأمير وليام والأمير هاري، ذكرى وفاة والدتهما الـ21، اليوم الجمعة، 31 أغسطس/ آب.

وكان الأمير وليام يبلغ من العمر 15 عاما والأمير هاري 12 عاما، عندما فقدا والدتهما، وسيقضون اليوم مع عائلتهم والمقربين لهم.

وأبلغت متحدثة باسم قصر كنسينغتون في تصريح لصحيفة "إكسبرس": "لا يوجد أي برنامج رسمي ولا تعليق على ما ستفعله الأسرة".