مدينة عربية تتصدر قائمة المدن الـ10 الأكثر تلوثا على سطح الأرض

نشر موقع "theecoexperts" البريطاني قائمة بأكثر المدن تلوثا على سطح الأرض بالإعتماد على نسبة التلوث في الهواء و الضوء و الضجيج.

فبحسب الموقع تصدرت مدينة زيوريخ السويسرية قائمة أنظف مدن العالم و الأقل تلوثا، و حلت أوسلو النرويجية ثانية و ميونيخ الألمانية في المرتبة الثالثة

و جاءت العاصمة النمساوية فيينا في المرتبة الرابعة، وخامسا حلت مدينة كولونيا الألمانية.

© AP Photo / David Guttenfelder كوارث التلوث في القواعد الأمريكية في دول عربية وأوروبية

وتصدرت العاصمة المصرية القاهرة قائمة المدن العشر الأكثر تلوثا لهذا العام بعد أن احتلت المركز الثاني في العام الماضي، وجاءت خلفها مدن دلهي، بكين، موسكو، إسطنبول، غوانزو، شنغهاي، بيونيس آيرس، باريس و لوس آنجلوس.

وبحسب التقرير فإن نسبة تلوث الهواء في العاصمة المصرية وصل إلى ما نسبته 284 في مقياس PM10، وإلى نسبة 1,4 من التلوث الضوضائي، وما معدله 14900 قنديلة/متر مربع من التلوث الضوئي.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن 9 من أصل 10 أشخاص حول العالم يتنفسون هواء ملوثا.