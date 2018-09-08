وفاة مغني الراب ماك ميلر في لوس انجليس عن 26 عاما

قال موقع (تي. إم. زد) الإلكتروني لأخبار المشاهير إن مغني الراب ماك ميلر توفي بشكل مفاجئ اليوم الجمعة عن 26 عاما في لوس أنجليس.

وكان ألبوم ميلر (بلو سايد بارك) قد تصدر قائمة أكثر الألبومات مبيعا في 2011 كما أنه ظل يواعد المغنية أريانا جراندي لفترة، بحسب رويترز.

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وأضاف الموقع أن ميلر توفي على ما يبدو بسبب تعاطي جرعة زائدة من المخدرات . ولم يتسن لرويترز التأكد من ذلك. وكان ميلر قد ناقش تعاطيه المخدرات خلال مقابلات إعلامية وفي بعض أغانيه.

وقالت متحدثة باسم مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس ردا على سؤال من رويترز عن ميلر إن المكتب توجه إلى أحد العناوين بلوس أنجليس.

وكان رجال إطفاء وشرطة قد توجهوا إلى نفس العنوان في وقت سابق وقال راي براون المتحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجليس إنه تم العثور على شخص ميت هناك. ولم يتسن للسلطات تأكيد ما إذا كان الشخص المتوفى هو ميلر إلى حين إخطار أفراد أسرته.