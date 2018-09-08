"وعاشروهن بالمعروف"...حملة للحد من الطلاق في مصر

في ثاني خطوة للأزهر خلال 3 أشهر، بعد إنشاء وحدة تحت عنوان "لم الشمل"، في أبريل/ نيسان الماضي، أطلق الأزهر الشريف، اليوم السبت، حملة بعنوان "وعاشروهن بالمعروف"، للحد من نسب الطلاق بالبلاد.

وبحسب موقع "بوابة الأزهر" ، تعد تلك الحملة ثاني خطوة أزهرية خلال 3 أشهر، لمواجهة هذه الظاهرة اللافتة بالبلاد، التي تشير إحصائيات رسمية إلى ارتفاع أعدادها.

© AP Photo / Mosa'ab Elshamy الأزهر يتحدث عن "مبررات التحرش الجنسي بالنساء" وأعلن الأزهر، اليوم، في بيان إطلاق مركزه الإعلامي ومركزه العالمى للفتوى الإلكترونية، حملة بعنوان "وعاشروهن بالمعروف"، للتوعية بأسباب الطلاق ومخاطره، وطرق العلاج بهدف الحد من ارتفاع معدلات الطلاق، مدعما إياها بفيديوهات قصيرة، في هذا الصدد.

وأوضح البيان أن شيخ الأزهر، أحمد الطيب "وجه بالنزول إلى أرض الواقع والبحث عن حلول ناجحة وواقعية للقضايا الملحة، كما هو الحال بالنسبة لقضية ارتفاع معدلات الطلاق، خاصة بين حديثي الزواج"، دون التطرق لاحصائيات.

المركز الإعلامي لـ #الأزهر الشريف يطلق حملة " #وعاشروهن_بالمعروف " بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية للتوعية بمخاطر #الطلاق وأسبابه وطرق علاجه وتوضيح الأسس السليمة لبناء أسرة سعيدة ومتماسكة



الفيديو الأول في الحملة pic.twitter.com/SwQXOSrPcN — الأزهر الشريف (@AlAzhar) ٨ سبتمبر ٢٠١٨

و بلغ عدد أحكام الطلاق النهائية 9364 حكما عام 2017، مقابل 6305 حكماً عام 2016، بزيادة قدرها 48.5٪ من جملة الأحكام.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أطلق الأزهر الشريف للمرة الأولى وحدة، تحت عنوان "لم الشمل"، تهدف لمواجهة ظاهرة انتشار الطلاق، استطاعت لم شمل 350 أسرة، آنذاك، قبل أن يفترقا.