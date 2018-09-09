"عاصمة النور" تتجه نحو تطبيق قانون جديد قد يصدم السياح

تدرس سلطات العاصمة الفرنسية، باريس، إمكانية حظر استئجار المنازل عبر موقع "آيربنب" في المنطقة الوسطى من المدينة.

وبحسب صجيفة "لو بارزيان" الفرنسية، فإن سلطات العاصمة تدرس هذا المقترح.

من جهته صرح نائب رئيس بلدية العاصمة الفرنسية، يان براسات، بأن العديد من ضيوف وسياح المدينة، يسكنون في وسط المدينة، مما يؤدي لإرتفاع أسعار هذه الشقق على السكان المحليين القاطنين في العاصمة في حال رغبوا بالإنتقال للمركز.

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وأضاف براسات، أن هذه الخطوة ربما ستساعد على التخفيف من المشكلة.

يذكر أن بلدية باريس قد قامت في وقت سابق بإتخاذ عدد من الإجراءات فيما يتعلق بسياسة التأجير، حيث حذرت أصحاب الشقق من تأجير السائحين لأكثر من 120 يوما في السنة.

ويواجه عدد من المدن الأوروبية ذات الوجهة السياحية، مشاكل كبيرة تتعلق بتوفر الشقق والآجارات، وكانت بلدية أمستردام الهولندية قد أعلنت في وقت سابق على أن قانون الإيجار عن طريق الانترنت سيدخل حيز التنفيذ بدء من العام 2019،

و الذي ينص على منع تأجير الشقق عن طريق الإنترنت لفترة تتجاوز الـ30 يوما في السنة.