امرأة ثملة تتلف سبع سيارات خلال محاولة ركن سيارتها

تسببت امرأة ثملة في جنوب ألمانيا في إتلاف سبع سيارات، أمس السبت، أثناء محاولتها قيادة سيارتها عبر المدينة، وإيجاد مكان لركنها، حسبما قالت شرطة مدينة فرايبورغ.

ووفقا لصحيفة "القدس العربي". كان أول حادث عندما اصطدمت بسيارة متوقفة، ودفعتها لتصطدم بشجرة، وتركت هذا المكان واحتكت السيارة في سيارة متحركة قادمة في الإتجاه المعاكس، قبل أن تتحوّل إلى شارع آخر، لتتلف أربع سيارات أثناء قيادتها.

© Photo / YouTube/ STORYTRENDER امرأة تلد داخل سيارة متحركة (فيديو) وفي النهاية، حاولت ركن سيارتها، التي فقدت إحدى عجلاتها الأربع عند هذه النقطة، في مكان مخصص لوقوف السيارات. وخلال المحاولة، صدمت السيارة السابعة والأخيرة.