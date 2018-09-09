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19:28 09 سبتمبر/ أيلول 2018
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    مدينة جدة، السعودية

    "مصري يفطر مع سعودية" يشعل "تويتر" ما قصته (فيديو)

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    مجتمع
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    أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ببيان لها أنه إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، لوافد عربي ظهر بشكل مسيء في عدة مقاطع فيديو أثناء تصويره مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة.

    أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أباالخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانيا على الموقع، وتم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين.

    كما تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزام المنشاة بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيدا لإحالة القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، بحسب مانقل الموقع الرسمي للوزارة.

    هذا و يظهر مقطع الفيديو شابا مصريا يدعى بهاء، داعيا المتابعين للمشاركة في الإفطار قائلا: "تعالوا افطروا يا جماعة ولا تنظروا في إفطارنا، من يريد أن يفطر فليقل لنا بالهنا".

    لتظهر بعدها فتاة يبدو أنها سعودية وتقول له "كل كل يا بهاء".

    لينتشر الفيديو بعدها على مواقع التواصل الاجتماعي ولتتباين حوله العديد من ردود الافعال، فصحيفة "سبق" السعودية وصفته بالـ"مجاهرة في الإفطار".

    واكد المحامي والمستشار القانوني السعودي ،أحمد عجب، للصحيفة نفسها " بأن قيام الوافد بهذا الفعل الذي يبدي من خلاله حميمية تجاه امرأة لا تربطه بها صلة يمكن تفسيره بأنه يندرج ضمن الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من نظام التحرش كونه يحمل إيحاء ومدلولا جنسيا إن لم يكن صريحا فبشكل ضمني، حيث إن العقوبة تغلظ هنا وتصل للسجن مدة 5 سنوات أو غرامة 300 ألف لوقوعها بمكان عمل".

    في الوقت الذي انتشر فيه هاشتاغ حمل عنوان #مصري_يفطر_مع_سعودية، تباينت ردود الأفعال بين مؤيدة ومعارضة.

    فوصف حساب يحمل اسم تركي بن مشعل الفيديو، قائلا: "وددت بأن هذا الأختلاط الوظيفي يقف عند حده، ليس كل رجل أمين وليست كل امرأه صالحه، أوقفوا مشاهد الإنحطاط التي تؤثر على أعيننا ومشاعرنا، أعزلوا النساء ببعضهم وابعدوا الرجال مع بعضهم ليرى كل عامل عمله ويعمله بأتقان، ثم يجب ردع هذا الوافد النتن ومن بجانبه".

    ووصف حساب آخر يحمل اسم، مسفر الخديدي، الفيديو قائلا: "المقطع هذا ليس من باب العباطه أو العفويه في العمل هذا عمل تنظيم خلايا هدفها الإساءة للمجتمع السعودي والأمر يحتاج إلى دراسة وضوابط من الجهات المعنية الرسمية وشروط صارمة علىَ صاحب المنشأة لتهيئة المناسبة وخاصةً الوظائف النسائية لما يتناسب مع وضعهن الاجتماعي".

    وكتب صاحب حساب يحمل اسم، عبد العزيز الدخيني قائلا: "هي لا تمثل السعوديات وهو كذلك لايمثل المصريين وجميعهم سيحاسبون وقطعاً بكل المجتمعات هناك صالحين وفاسدين".

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    الكلمات الدلالية:
    موظف, سعودية, مصري, عامل, قانون, إفطار, جريمة, السعودية
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