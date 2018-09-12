"كيم كارداشيان" تحمي عيون الإسرائيليين من الشمس

كتبت عارضة الأزياء الإسرائيلية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن النجمة الأمريكية، كيم كارداشيان، ستصبح شريكة في ماركة النظارات الشمسية الإسرائيلية "كارولينا ليمكا"، وبأن النجمة الأمريكية ستصل إسرائيل، في شهر مارس/ آذار القادم.
Friends & now partners!@kimkardashian joined my carolinalemkeberlin family— Bar Refaeli (@BarRefaeli) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨
Welcome my love ♥️ https://t.co/wJkQN9jjCs
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أنه بعد عدة أشهر من المفاوضات مع كارداشيان، نجحت الشركة الإسرائيلية في التعاقد مع النجمة الأمريكية، لمدة عامين كاملين، وبأنها كارداشيان ستصل إسرائيل في مارس/ آذار المقبل للتصوير.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)