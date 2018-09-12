"كيم كارداشيان" تحمي عيون الإسرائيليين من الشمس

أعلنت عارضة الأزياء الإسرائيلية، بار رفائيلي، اليوم الأربعاء، عن انضمام النجمة الأمريكية، كيم كارداشيان، إلى النشاط الاقتصادي المرتقب للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل، وعن أن النجمة ستكون وجه الماركة الإسرائيلية "كارولينا ليمكا" في أمريكا.

كتبت عارضة الأزياء الإسرائيلية على صفحتها الرسمية في "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن النجمة الأمريكية، كيم كارداشيان، ستصبح شريكة في ماركة النظارات الشمسية الإسرائيلية "كارولينا ليمكا"، وبأن النجمة الأمريكية ستصل إسرائيل، في شهر مارس/ آذار القادم.

Friends & now partners!@kimkardashian joined my carolinalemkeberlin family

Welcome my love ♥️ https://t.co/wJkQN9jjCs — Bar Refaeli (@BarRefaeli) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أنه بعد عدة أشهر من المفاوضات مع كارداشيان، نجحت الشركة الإسرائيلية في التعاقد مع النجمة الأمريكية، لمدة عامين كاملين، وبأنها كارداشيان ستصل إسرائيل في مارس/ آذار المقبل للتصوير.