بماذا فوجئ أمن مطار روسي مع راكب قادم من ألمانيا

ذكر الموقع الإلكتروني لـ"مطار نيودلهي" الهندي، مساء اليوم، الخميس أن سلطات مطار شيرميتيفو الروسي أحبطت تهريب 20 ثعبانا كانت بحوزة راكب قادم على متن رحلة قادمة من مطار دسلدروف الألماني.

وأكد الموقع الإلكتروني الهندي أن سلطات المطار اكتشفت وجود 20 ثعبانا بحوزة راكب قادم من مطار دسلدروف الألماني، واندهشت من كيفية مروره من سلطات المطار الألماني نفسه، وتبين أن الراكب صعد إلى الطائرة دون إثارة أي استغراب، وبعد وصوله إلى موسكو، اكتشفت سلطات المطار وجود الثعابين داخل حقيبته الشخصية التي صعد بها إلى متن الطائرة.

وأشارت سلطات مطار شيرميتيفو إلى أن الشرطة الألمانية لم تبلغ عنه أثناء صعوده إلى الطائرة، مما يعني أنه ربما كان لديه الوثائق اللازمة لحمل الثعابين. ومع ذلك، لم يكن لديه الإذن المطلوب لإحضار الثعابين إلى روسيا، مع التأكيد على أن الثعابين ليست من الأنواع السامة.