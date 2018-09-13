يتسع ثمانية ركاب..."تاكسي طائر" بمواصفات جديدة

ذكرت "أفياشن ويك" المجلة الأمريكية المتخصصة في مجال صناعة الطائرات والفضاء، أمس، الأربعاء، أن فريقا علميا ألمانيا نجح في تطوير تاكسي طائر باستخدام مراوح الطرد المركزي ليتمكن من الإقلاع والهبوط العمودي، على أن تكون أكثر أمانا.

وأكد خبراء شركة جيت كوبتر "JETcopter"، أن هذه المراوح ستجعل السيارة الطائرة أكثر أمانا من أي أجهزة طيران أخرى، حيث استخدموا فيها اثنتين من مراوح الطرد المحوري.

أضاف الموقع الإلكتروني أن النموذج الجديد والمطور من التاكسي الطائر سيعرض، في أبريل/أيار 2019، في ألمانيا، وهو التاكسي الذي تم تطويره وتحديثه بحيث يتسع لثمانية مقاعد بدلا من ستة.