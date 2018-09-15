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12:45 15 سبتمبر/ أيلول 2018
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    جرائم

    هذه الدولة هي الأولى عالميا في نسبة التحرش بالنساء

    © flickr.com/ Anja Matko
    مجتمع
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    تقول هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن "امرأة من كل ثلاث نساء في العالم تتعرض لشكل ما من أشكال التحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل في الحياة"، وهذا جعل الكثيرون يبحثون عن آليات لمواجهة التحرش.

    توصلت اليسا ماري دي سيلفا، خبيرة الطيران لمبادرة "سيف سيتي"، التي تقوم على تشجيع النساء على البوح، وتوثيق حوادث التحرش والاعتداء الجنسي على النساء التي حدثت في الأماكن العامة، لمعرفة المدن الأكثر أمانا للمرأة، والاحتياطات التي يجب اتباعها عند ذهاب المرأة إلى الأماكن التي يكثر تواجد المتحرشين فيها.

    الرئيس التنفيذي لشبكة سي.بي.إس، ليسلي مونفيز
    © REUTERS / Danny Moloshok
    استقالة الرئيس التنفيذي لشبكة "سي.بي.إس" بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

    ما أهمية "سيف سيتي" للنساء؟

    تهدف المبادرة  إلى التوعية بنوعية المضايقات التي تتعرض لها النساء في الشوارع، وإقناعهم بكسر الصمت والبوح بتجاربهم الشخصية من دون الكشف عن هويتهن، لتبادل القصص واليقين بأنهم ليسوا وحدهم "ضحايا"، ليستطيعوا الوقوف مع أنفسهم والتعامل مع الجاني.

    وقد أطلقت دي سيلفا موقعا إلكترونيا باسم "سيف سيتي" في ديسمبر 2012، بما يمكن النساء من الوصول إليه والتواصل عبره ومشاركة تجاربهم، لتقوم دي سيلفا وشركائها بعد ذلك باستخدام المعلومات الواردة في قصص التحرش، مثل المكان والوقت والكيفية التي تم بها، لإضافتها إلى خريطة تفاعلية، توضح أماكن تمركز المتحرشين في المدن على مستوى العالم.

    أماكن تواجد المتحرشين في العالم… الهند في المقدمة

    منذ انطلاق المبادرة وتدشين الموقع في 26 ديسمبر 2012، أفصحت أكثر من 10 آلاف امرأة ينتمون لأكثر من 50 مدينة في الهند وكينيا والكاميرون ونيبال عن معاناتهم مع التحرش، مما مكن "سيف سيتي" من الوصول إلى قاعدة بيانات عن أكثر أماكن العالم تحرشا.

    الشرطة الفرنسية توقف حافلة تقل مشجعي المنتخب الروسي
    © REUTERS / Eric Gaillard
    اتهام ممثل فرنسي شهير بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    ووفقا للمعلومات المتوفرة لـ"سيف سيتي" تعد الهند أكثر مناطق العالم خطورة من حيث التحرش، فتلقي الموقع 9076 شكوى تتعلق بالتحرش بها، وأظهرت خريطة الموقع المدن والقرى التي حدث فيها التحرش، وجاءت باكستان في المركز الثاني بعد الهند بعدد شكاوي 4806 شكوى، ثم كينيا بـ"1122 شكوى"، والجابون 281 شكوى.

    مواصلات وملابس خاصة للحد من التحرش

    توفر مبادرة "سيف سيتي" للنساء أيضا خدمة تصنيف الأماكن من حيث التحرش، من خلال إتاحة معلومات تتعلق بسلوك الشرطة و العادات الاجتماعية في كثير من مدن العالم، مما يسهل على النساء فهم المشهد الأمني للمناطق التي يرغبون في السفر إليها مثلا، واتخاذ قرارات تتعلق بالوقت المحدد للزيارة، وطريقة المواصلات المستخدمة "جماعية أو فردية"، ومدى حاجتهم للسفر مع أشخاص أو بمفردهم والملابس المناسبة لارتدائها.

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    الكلمات الدلالية:
    التحرش الجنسي, العالم
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