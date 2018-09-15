"أم كلثوم" تظهر في إسرائيل

وكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، أن كوكب الشرق، تبتسم لمواطني دولة إسرائيل، ولكل زائر محب السلام.
ها هي #كوكب_الشرق #أم_كلثوم تبتسم لمواطني دولة #إسرائيل ولكل زائر محّب للسلام في أحد مطاعم عروس البحر #حيفا… #مساؤكم_مسك pic.twitter.com/vkyPSxUIlx— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 15, 2018
وذكر أفيخاي أدرعي أن صورة أم كلثوم عادت، وظهرت، مجددا، في أحد مطاعم عروس البحر الإسرائيلية، مدينة حيفا.
ووضع المطعم الإسرائيلي بمدينة حيفا الإسرائيلية صورة لكوكب الشرق، أم كلثوم، على واجهة المطعم، وبجوارها أسمها باللغة العبرية.
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