"أم كلثوم" تظهر في إسرائيل

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن كوكب الشرق، أم كلثوم، تظهر مجددا في إسرائيل.

وكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه الشخصي على "تويتر"، مساء اليوم، السبت، أن كوكب الشرق، تبتسم لمواطني دولة إسرائيل، ولكل زائر محب السلام.

وذكر أفيخاي أدرعي أن صورة أم كلثوم عادت، وظهرت، مجددا، في أحد مطاعم عروس البحر الإسرائيلية، مدينة حيفا.

ووضع المطعم الإسرائيلي بمدينة حيفا الإسرائيلية صورة لكوكب الشرق، أم كلثوم، على واجهة المطعم، وبجوارها أسمها باللغة العبرية.