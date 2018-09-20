ساويرس يؤكد لـ"سبوتنيك" توقعاته بنجاح مهرجان الجونة السينمائي

ذكر نجيب ساويرس، رجل الأعمال المعروف، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أنه زاد عدد المشاركين في المهرجان القادم بنسبة تزيد عن 50 % مقارنة بالمهرجان في نسخته الأولى.
ونوه نجيب ساويرس إلى أن مهرجان الجونة السينمائي يختلف كثيرا عن غيره من المهرجان الدولية، كونه يحمل ميزة إنسانية.
ويعرض المهرجان 18 فيلما خارج المسابقة الرسمية، و23 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، و12 فيلما بمسابقة الأفلام التسجيلية، و15 فيلما بمسابقة الأفلام الروائية، ليتجاوز العدد الإجمالي للأفلام المعروضة هذا العام 80 فيلما تم ترجمة النسبة الأكبر منها.
ويعقد ضمن فعاليات المهرجان لقاءات مع المخرجين والمنتجين وأبطال هذه الأفلام، في محاولة لتعزيز فرص أكبر للجمهور المتعطش للسينما لمشاهدة نجوم الفن وصناع السينما وهم يتحدثون عن أعمالهم وتجاربهم الفنية.
وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج الكرواتي سيدومير كولر، صاحب الفيلم المتوج بالأوسكار"أرض لا أحد" رئيسا وتضم في عضويتها الكاتب الإيطالي كارلو شاتريان، والمخرج وكاتب السيناريو السريلانكي فيموكتي جاياسوندارا، والفنان والمنتج المغربي أحمد المعنوني، والفنان الفلسطيني الذي رشح لجائزة الجولدن جلوب، علي سليمان، والمخرجة الجورجية أنا أوروشادزه، والنجمة منى زكي".
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