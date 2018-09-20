ساويرس يؤكد لـ"سبوتنيك" توقعاته بنجاح مهرجان الجونة السينمائي

قال نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الخميس، إنه بات للمهرجان دوي عالمي.

ذكر نجيب ساويرس، رجل الأعمال المعروف، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أنه زاد عدد المشاركين في المهرجان القادم بنسبة تزيد عن 50 % مقارنة بالمهرجان في نسخته الأولى.

© Sputnik . abdallah mohammad الفنانة بشرى تكشف لـ"سبوتنيك" أسباب تطور مهرجان الجونة السينمائي

وصرح ساويرس بأن هناك زيادة في عدد الجوائز للمهرجان الحالي، ونجح في توفير تمويل جزئي للمهرجان من الرعاة، بعدما أصبحت مصر أكثر استقرارا.

ونوه نجيب ساويرس إلى أن مهرجان الجونة السينمائي يختلف كثيرا عن غيره من المهرجان الدولية، كونه يحمل ميزة إنسانية.

ويعرض المهرجان 18 فيلما خارج المسابقة الرسمية، و23 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، و12 فيلما بمسابقة الأفلام التسجيلية، و15 فيلما بمسابقة الأفلام الروائية، ليتجاوز العدد الإجمالي للأفلام المعروضة هذا العام 80 فيلما تم ترجمة النسبة الأكبر منها.

ويعقد ضمن فعاليات المهرجان لقاءات مع المخرجين والمنتجين وأبطال هذه الأفلام، في محاولة لتعزيز فرص أكبر للجمهور المتعطش للسينما لمشاهدة نجوم الفن وصناع السينما وهم يتحدثون عن أعمالهم وتجاربهم الفنية.

