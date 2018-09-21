أروى تكشف لـ"سبوتنيك" أهمية مهرجان الجونة السينمائي دوليا

وذكرت الفنانة أروى في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن حضور فنانين عالميين المهرجان دلالة قوية على أنه بات له صدى كبير خارج مصر، وبأن أصبح لمصر مصداقية كبيرة لدى المجتمع الدولي، وصار للمهرجان احتراما بين المهرجانات العالمية الأخرى.

© AFP 2018 / Guiseppe Cacace ساويرس يؤكد لـ"سبوتنيك" توقعاته بنجاح مهرجان الجونة السينمائي

وحول مدى تأثير حضور الفنانين العالميين لمهرجان الجونة السينمائي، رأت أروى أنه من الممكن أن يكون له تأثير كبير في إمكانية القيام بأعمال فنية مشتركة وانتاج مشترك، وتصويرهم لأفلام عالمية على أرض مصر.

وأعربت الفنانة أروى عن سعادتها بشعار المهرجان، والذي يأتي تحت عنوان "سينما من أجل الإنسانية"، بدعوى أنه يقترب من الناس، وبأنه مختلف عن مهرجانات دولية أخرى.

ويذكر أنه يعرض في مهرجان الجونة السينمائي 18 فيلما خارج المسابقة الرسمية، و23 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة، و12 فيلما بمسابقة الأفلام التسجيلية، و15 فيلما بمسابقة الأفلام الروائية، ليتجاوز العدد الإجمالي للأفلام المعروضة هذا العام 80 فيلما تم ترجمة النسبة الأكبر منها.

ويعقد ضمن فعاليات المهرجان لقاءات مع المخرجين والمنتجين وأبطال هذه الأفلام، في محاولة لتعزيز فرص أكبر للجمهور المتعطش للسينما لمشاهدة نجوم الفن وصناع السينما، وهم يتحدثون عن أعمالهم وتجاربهم الفنية.

وتضم لجنة تحكيم المهرجان 16 سينمائيا من مختلف تخصصات صناعة السينما ليكونوا أعضاء لجان مسابقات كل من الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية، والأفلام القصيرة.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج الكرواتي سيدومير كولر، صاحب الفيلم المتوج بالأوسكار"أرض لا أحد" رئيسا، وتضم في عضويتها الكاتب الإيطالي، كارلو شاتريان، والمخرج وكاتب السيناريو السريلانكي، فيموكتي جاياسوندارا، والفنان والمنتج المغربي أحمد المعنوني، والفنان الفلسطيني الذي رشح لجائزة الجولدن جلوب، علي سليمان، والمخرجة الجورجية أنا أوروشادزه، والنجمة منى زكي".