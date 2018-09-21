مشتقات حيوانية وبقايا حشرات تدخل في صناعات غذائية فرنسية

قالت مجموعة "فود ووتش" الفرنسية لحماية المستهلكين إنها عثرت على مكونات حيوانية لا يتم الإفصاح عنها في عشرات المنتجات الغذائية والمشروبات المباعة في فرنسا من بينها بقايا حشرات في مشروبات غازية وجيلاتين بقري في علب اللبن (الزبادي).

جائت الدراسة في وقت يطالب فيه المستهلكون بمزيد من الشفافية بشأن مكونات طعامهم ومع ارتفاع عدد النباتيين ومن لا يستخدمون أي منتجات حيوانية في فرنسا.

وقالت "فود ووتش" في بيان نشر، أمس الخميس: "جميع أنواع المخلوقات تختبئ في طعامنا وشرابنا دون أن نعلم"، وأدان البيان ما أسماه "الغش في ملصقات" المواد الغذائية.

وأضاف البيان: "تعرف شركات الصناعات الغذائية جيدا عندما تستخدم مكونات أو إضافات أو مواد مشتقة من الحيوانات. ومن حقنا أيضا أن نعرف لتكون لنا حرية الاختيار بين ما نريد أن نتناوله وما لا نريد".

Démasqué! Ce produit Yoplait contient du bœuf. Impossible de le savoir en lisant la liste d'ingrédients: l'industriel se contente d'inscrire "gélatine" sans préciser l'origine. Réclamez à Yoplait un étiquetage transparent: signez la pétition! 🖋️https://t.co/Lrij96Xuzs pic.twitter.com/ETxhdWjPpW — foodwatch France (@foodwatch_fr) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

ووجدت الدراسة ألوانا صناعية مشتقة من الدودة القرمزية في مشروبات غازية برتقالية وإفرازات من ديدان قرمزية آسيوية في بوظة (آيس كريم) فراولة.

وذكرت "فود ووتش" أنها عثرت على مشتقات حيوانية أخرى في حلوى وأجبان وحلويات مصنوعة من الشوكولاتة وحلوى التيراميسو الإيطالية.

Yaourts à la gélatine de boeuf, sodas aux insectes…

L'ONG @foodwatch_fr dénonce le manque d'information dans la composition de certains produits agroalimentaires. pic.twitter.com/VpHFnYZiDV — Brut FR (@brutofficiel) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

كما نشرت المنظمة التماسا على الإنترنت تدعو فيه شركة يوبليه الفرنسية المنتجة للزبادي لأن تعلن عن وجود الجيلاتين الحيواني في منتجاتها حين يكون موجودا.

وقال متحدث باسم الشركة لـ"رويترز" إن كافة منتجات الشركة مطابقة للمواصفات.