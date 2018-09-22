"ناسا" تكشف عن وظيفة براتب خيالي مقابل "البقاء في السرير"

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء أمس، الجمعة، أن وكالة الفضاء الأمريكية، أطلقت على هذه المهمة اسم "راحة السرير"، حيث تهدف من ورائها لمعرفة المزيد حول آثار انعدام الوزن لرواد الفضاء، وفهم كيفية العيش في الفضاء، دون الجاذبية، في حال أراد البشر السفر إلى المريخ.
وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن الباحثين سيرصدون في مهمة "راحة السرير"، آثار تحولات السوائل في أجسام المشاركين، وكذلك العظام والعضلات.
وسيُسمح للمشتركين، خلال فترة المهمة، تعلم لغة جديدة، أو أخذ فصل دراسي عبر الإنترنت، والتواصل مع أهلهم وأصدقائهم، أو فعل أشياء أخرى، وذلك حتى يحاربوا الملل، ولتشجيعهم على البقاء في السرير.
وأشارت الصحيفة البريطانية في خاتمة تقريرها أن السفر في الفضاء مكلف وخطير في آن، لكن فهم آثار العيش في الفضاء أمر بالغ الأهمية إذا أردنا إرسال البشر إلى المريخ.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)