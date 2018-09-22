"عزكم عزنا".. هدية كويتية للملك سلمان (فيديو)

استمرارا لدعم أواصر الأخوة والصداقة بين السعودية والكويت، بث التلفزيون الكويتي أغنية احتفالية للفنان، عبد الله الرويشد، حملت عنوان "عزكم عزنا"، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي.

ووفقا للموقع الإلكتروني "عاجل"، أهدت وزارة الإعلام الكويتية أغنية للرويشد، وفيديو يستعرض لقاءات بين العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأداءهما سويا لـ"العرضة" السعودية، كما عرض صورا لملوك المملكة.

وتضمن الفيديو قصيدة معبرة جاء فيها: باسم رمز الكويت ورأس شيخانه أبو ناصر صياح الحق والنية نحتفل مع هل التوحيد وأركانه/ عاش سلمان وتعيش السعودية/ عزكم عزنا من سالف أزمانه/ شعب واحد اليامن ثارت الهيه/ الكويتي سعودي دم شريانه/ علموا من جهلنا نارنا حيه، ما نسينا مراجل فهد واخوانه وقفته في نهار الضيق مسميه.