انتحار فتاة بعد خسارة 123 كلغ من وزنها (صور)

أقدمت شابة تدعى كيلي بيرندىو، والبالغة من العمر37 عاما، على الانتحار في منزلها الكائن في مقاطعة ستافوردشاير البريطانية، بالرغم من تحقيق حلمها بخسارة 123 كغم من وزنها.

وعاشت كيلي، حياة صعبة بسبب سخرية المجتمع من وزنها الزائد، وبالرغم من ذلك استطاعت الارتباط بشاب وانجاب طفلا. وفقا لـ "ديلي ميل"

وقال زوجها غاريث، "التقيت بكيلي في ناد ليلي، وأعجبتني من النظرة الأولى، ولم أبالي إلى وزنها الزائد، كانت فتاة مرحة وذكية وحصلت على دبلوم في الطب الشرعي، وانجبت طفلة جميلة، وبدا كل شيء على ما يرام، ربما كانت تكتم الألم بداخلها بسبب وصول وزنها إلى 190 كغم.

وفي العام 2015 قررت كيلي إجراء عملية تصغير معدة، لتخسر123 كلغ من وزنها، وكان عليها التخلص من كمية كبيرة من الجلد الزائد، بالإضافة لتساقط شعرها بكميات كبيرة، لتمر بكآبة شديدة إثر ذلك.

وحاولت كيلي الانتحار مرتين، واستطاعت تعدي هذه المرحلة بمساعدة الأطباء النفسيين، ولكن ليس لفترة طويلة، وذات يوم رجع زوجها إلى المنزل ليجد زوجته منتحرة داخل منزلهما.