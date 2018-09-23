قريبا.. يمكنك الاستغناء عن محركات الديزل

وبحسب وكالة "فرانس برس". سيتخلى مصنع "بورشه" الألماني، قريبا، عن مركبات الديزل، في ضربة جديدة لهذه التقنية، بعد ثلاث سنوات على انكشاف فضيحة التلاعب بالمحركات لدى مجموعة "فولكس فاغن" العملاقة.

© AP Photo / Ciaran Fahey امرأة ثملة تتلف سبع سيارات خلال محاولة ركن سيارتها وقال رئيس الشركة التابعة لمجموعة "فولكس فاغن"، أوليفر بلومه، أنه من الآن وصاعدا لن تصنع "بورشه" أي سيارات عاملة على الديزل".

وأشار إلى رغبة الشركة في التركيز على السيارات المزودة بمحركات الوقود أو الآليات الهجينة، إضافة إلى "المركبات الكهربائية البحتة"، بحلول العام المقبل.

وأضاف بلومه "لم نطور يوما أو ننتج بأنفسنا محركات عاملة على الديزل (إذ كانت الشركة تستعين بمحركات ماركات أخرى تابعة لمجموعة "فولكسفاغن") غير أن صورة "بورشه" تضررت مع ذلك. أزمة الديزل تسببت بمتاعب كثيرة لنا".

وكشف رئيس "بورشه" أن الشركة لم تعد تتلقى أي طلبيات لسيارات الديزل منذ فبراير/شباط 2018، في مرحلة "تجريبية" كان لها صدى إيجابي لدى الزبائن.