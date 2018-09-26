"من أجل السلام"...شوكولاتة سوريا إلى الفضاء (صور+فيديو)

نجحت عائلة سورية هاجرت إلى كندا منذ عامين، بنيل شهرة عالمية واسعة، من خلال ما تصنعه من شوكولاتة.

عائلة الشاب السوري طارق هدهد مؤسس متجر "شوكولاتة من أجل السلام"، نالت شهرة كبيرة بدأت من مقاطعة نوفاسكوشا حيث استوطنوا.

لتبدأ بعدها مرحلة الشهرة بحديث رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، عن رحلة هذه العائلة وتطورها في العمل بمجال الشوكولاتة، وذلك أمام حشد من رؤساء العالم.

ولم تنتهي قصة الشهرة هنا، لتمتد أبعد من الأرض وتحديدا للفضاء، عندما قام رائد فضاء كندي-أمريكي في وكالة "ناسا" هو أندرو فوستيل، الذي أهداه طارق علبة شوكولاتة من منتجاته، والذي بدوره قدمها لزملائها في المحطة الدولية للفضاء.

ليتصور رائد الفضاء رفقة أصدقائه في المحطة وهم يتناولون الشوكولاتة وجائت الصورة بعنوان "من سوريا إلى الفضاء".

How do we put this into words? Can't describe receiving these photos and seeing something we all created together floating in OUTER SPACE! From 🇨🇦 to the International Space Station — may we all renew our efforts to seek a more peaceful world and reach for the stars! #PeaceDay pic.twitter.com/PSkauCGAjZ — Peace by Chocolate (@Peacebychoco) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

كما أجرى موقع "غوغل كندا" مقابلة مع الشاب السوري الذي تحدث عن رحلته إلى كندا وكيف بدأ مشروعه، بالإضافة للحديث عن خططه المستقبلية.

وتحدث طارق عن مغادرته برفقة عائلته لسوريا بعد تعرض معملهم للقصف في عام 2012 وخسارتهم لمنزلهم، وليغادروا الى لبنان حيث قرر هناك متابعة دراسته في الطب بكندا.

وبدأ بعد أشهر فقط في العمل على إنتاج الشوكولاتة وفتح معملا صغيرا ثم معملا آخر أكبر في العام الماضي.