بعد لقاء وفد إسرائيلي بوالده... ميسي يزور إسرائيل

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، صباح اليوم، الأربعاء، أن وفدا إسرائيليا سافر إلى إسبانيا للقاء والد اللاعب الأرجنتيني الدولي، ليونيل ميسي، وإدارة فريق برشلونة لعقد اتفاق يقضي بإقامة مباراة ودية في مدينة حيفا، في شهر نوفمبر/ تشرين الأول القادم.
وأشارت القناة إلى أنه من الممكن، أيضا، أن يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفا على إسرائيل وإقامة مباراة في إسرائيل، وهي مباراة استعراضية مع لاعبين من الدوري الإسرائيلي.
وأوردت القناة أن فريق الأرجنتين رفض إقامة مباراة ودية مع نظيره الإسرائيلي، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأن حركة المقاطعة الدولية وفرض العقوبات ووقف الاستثمارات على إسرائيل "BDS" ساهمت في إلغاء تلك المباراة، التي كان من المفترض أن تكون الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني قبيل سفره إلى روسيا، لخوضه نهائيات كأس العالم لكرة القدم.
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