بعد لقاء وفد إسرائيلي بوالده... ميسي يزور إسرائيل

قالت قناة عبرية إن اللاعب الدولي الأرجنتيني، ليونيل ميسي من المتوقع أن يصل إلى إسرائيل قريبا للمشاركة في مباراة ودية.

ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، صباح اليوم، الأربعاء، أن وفدا إسرائيليا سافر إلى إسبانيا للقاء والد اللاعب الأرجنتيني الدولي، ليونيل ميسي، وإدارة فريق برشلونة لعقد اتفاق يقضي بإقامة مباراة ودية في مدينة حيفا، في شهر نوفمبر/ تشرين الأول القادم.

© Sputnik . Alexander Vilf مفاجأة بشأن ميسي ومباراة الأرجنتين والبرازيل التي ستقام في السعودية

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن الوفد الإسرائيلي يحاول التوصل لاتفاق يقضي بزيارة فريق برشلونه الإسباني لمدينة حيفا وإقامة مباراة مع فريق حيفا، ويعقد اللقاء باستاد سامي عوفر في المدينة نفسها.

وأشارت القناة إلى أنه من الممكن، أيضا، أن يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفا على إسرائيل وإقامة مباراة في إسرائيل، وهي مباراة استعراضية مع لاعبين من الدوري الإسرائيلي.

وأوردت القناة أن فريق الأرجنتين رفض إقامة مباراة ودية مع نظيره الإسرائيلي، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وأن حركة المقاطعة الدولية وفرض العقوبات ووقف الاستثمارات على إسرائيل "BDS" ساهمت في إلغاء تلك المباراة، التي كان من المفترض أن تكون الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني قبيل سفره إلى روسيا، لخوضه نهائيات كأس العالم لكرة القدم.