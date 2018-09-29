بسبب أب طائش... شاب يبحث عن ألف أخ وأخت له

بدأ شاب هولندي رحلة البحث عن أخوته الذين يقارب عددهم الألف، والأغرب ما في الموضوع أنه لم يكن يعلم بوجودهم من قبل.

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وقبل 5 سنوات تم إخبار الشاب فان هالن بأنه جاء إلى الحياة عن طريق سائل منوي تم التبرع به قبل عقود، فسارع إلى الخدمات الطبية في البلاد ليستعلم أكثر عن الموضوع، وهنا كانت المفاجأة الأولى.

وعن طريق الخدمات الطبية علم الشاب الهولندي البالغ من العمر 34 عاما أن له 60 أخا وأختا فقط في هولندا، مشيرا إلى أنه يعتقد أن هذه المجموعة من الأخوة ليست إلا مجموعة صغيرة جدا من بين ألف أخ وأخت. بحسب ما نقلته "التايم البريطانية"

كما حالت شروط السرية والخصوصية، التي تتحصن وراءها بنوك المني، دون محاولات الشاب الذي يعمل في مجال التقنيةـ في الحصول على معلومات عن والده المتبرع.

ولم يتمكن هالن من الحصول على هوية والده لأن البنوك المذكورة تحترم إرادة الشخص المتبرع، وما إذا كان يريد التواصل مع ذريته في وقت لاحق.

إلا أن هالن قرر المضي وراء مساعيه الجادة، ووجد في الشركات المختصة باختبارات الحمض النووي خير معين، عبر الاستفادة من قاعدتها الضخمة من البيانات التي تضم ملايين الأشخاص.

Through genetic ancestry testing Ivo Van Halen has already identified his biological father and found almost 60 half-brothers and sisters in the Netherlands in the company databases. https://t.co/cBOLBROO2N — Debbie Kennett (@DebbieKennett) September 29, 2018

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وأجرى فان هالن، المقيم في مدينة أوكسفورد ببريطانيا، اختبارا بستين جنيه إسترليني وحصل على نتائج مشجعة بعد مضي شهرين، ولحسن حظه وجد أنه عددا من أقاربه البيولوجيين أجروا أيضا اختبارات مماثلة.

ويؤكد أن اختبارات الحمض النووي ساعدته على معرفة والده وعدد كبير من إخوته، وأضاف أنه اتصل بوالده البيولوجي وتبادل معه الحديث وقال إنه يأمل أن يراه مباشرة في يوم من الأيام.

والتقى فان هالن عددا من إخوته بالفعل، ومن الطرائف أن عددا منهم كانوا يعيشون على مقربة منه لكنه دون أن يدري.

أما الأمر المثير في الاختبار، بحسب قوله، فهو اكتشاف الأصل، غير الأوروبي، لجده المنحدر من سورينام.