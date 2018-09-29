ليس للخيل أو للأبل... ماراثون غريب في مصر (صور)

تحت شعار "عيشها بسعادة"، انطلق ماراثون ترفيهي، اليوم، الجمعة، بهدف نشر روح الدعابة والسعادة.

بحسب "مصراوي". يشارك في ماراثون "عيشها بسعادة"، أو "ادخل السباق وفك التكشيرة"، 35 حمارا بالقاهرة.

و"مارثون الحمير"، يتم تنظيمه في منطقة البراجيل، إحدى قرى محافظة الجيزة، غرب القاهرة، للعام الثاني على التوالي، بمشاركة مئات المواطنين، ولاقى اهتماما لافتا في وسائل إعلامية محلية ودولية، خاصة وأنه "سباق ترفيهي".

خصص المنظمون للماراثون هذا العام جوائز للحمير الفائزة بأول ثلاثة مراكز، تمثلت في جوال ذرة (طعام الحمار)، وسروج (عدة الدابة)، كما حصل أصحاب الحمير الفائزة على جوائز أيضا، تمثلت في هاتف نقال، ولوحات فنية، وميداليات تذكارية، وكؤوس معدنية.

وحصل بقية الفائزين على هدايا أخرى، تتنوع بين "تي شيرت وبرواز وشهادة تقدير"، وذلك كله بهدف نشر روح الدعابة والفكاهة.

وقال عماد سعودي أحد منظمي الماراثون، إن مصر نادرا ما تشهد هذا النوع من السباقات، لا سيما وأن معظم سباقات جري الدواب تعتمد على الخيول وحدها.

وأوضح أن تنظيم ماراثون الحمير هذا العام شهد اهتماما لافتا من وسائل الإعلام المحلية والدولية، نظرا لطرافته وندرته بالبلاد. مشيرا إلى أن الماراثون العام الماضي كان محدودا للغاية.

يشار إلى أنه اشترك في الماراثون، 35 حمارا، ركضوا لمسافة تقدر بنحو 1500 مترا، وسط صيحات أصحابها وسعادة الأطفال والكبار في القرية.