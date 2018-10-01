بالصور... امرأة "بلحية كثيفة" تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل حياتها

ولدت مختبار أبا، وسط عائلة كبيرة جنوبي كازاخستان، وقالت مختبار أبا، لـ "سبوتنيك" بأن والدتها وجدتها كانتا ملتحيتان أيضا.
وأضافت مختبار "بدأت لحيتي بالنمو في سن 34-35، في ذلك الوقت كنت متزوجة ولدي طفلان "وكان زوجي دائما فخور بي وبمظهري".
وقالت مختبار، عندما بدأت لحيتي بالنمو بكثافة، لم ينظر لي زوجي على أنها شيء مقرف أو غريب، بالعكس قال إنه من الضروري الاعتناء بها ، "إنها هبة من الله ".
وأشارت مختبار إلى تعرضها للأسئلة الغريبة والمحرجة والمضحكة منها، ففي إحدى المناسبات سألتني امرأة "ما إذا كنت أتحول إلى رجل ليلاً" ضحكت حينها بحرارة.
وتختتم مختبار بالقول، في قريتنا يتم التعامل مع المرأة الملتحية بغاية الاحترام، وعادة ما يتم دعوتي لأداء طقوس قومية".
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