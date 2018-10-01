بالصور... امرأة "بلحية كثيفة" تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل حياتها

قررت مختبار أبا، البالغة من العمر 70 عاما، إطلاق لحيتها، وعدم استخدامها قط أية وسيلة لإزالتها، وهو ما يجعلها مميزة.

ولدت مختبار أبا، وسط عائلة كبيرة جنوبي كازاخستان، وقالت مختبار أبا، لـ "سبوتنيك" بأن والدتها وجدتها كانتا ملتحيتان أيضا.

© REUTERS / Stefanie Loos إصابة المطربة الملتحية بمرض الإيدز (صور)

وأضافت مختبار "بدأت لحيتي بالنمو في سن 34-35، في ذلك الوقت كنت متزوجة ولدي طفلان "وكان زوجي دائما فخور بي وبمظهري".

وقالت مختبار، عندما بدأت لحيتي بالنمو بكثافة، لم ينظر لي زوجي على أنها شيء مقرف أو غريب، بالعكس قال إنه من الضروري الاعتناء بها ، "إنها هبة من الله ".

وأشارت مختبار إلى تعرضها للأسئلة الغريبة والمحرجة والمضحكة منها، ففي إحدى المناسبات سألتني امرأة "ما إذا كنت أتحول إلى رجل ليلاً" ضحكت حينها بحرارة.

© Sputnik . Zhansaya Tauekelkyzy مختبار أبا

وتختتم مختبار بالقول، في قريتنا يتم التعامل مع المرأة الملتحية بغاية الاحترام، وعادة ما يتم دعوتي لأداء طقوس قومية".