أخت ميغان ماركل تتوسل لها لتتصالح مع والدها

تنوي سامانثا ماركل القدوم إلى بريطانيا للقاء أختها ميغان ماركل، حيث تريد إقناع زوجة الأمير هاري بالصفح عن والدها الذي يملك، في الحقيقة، "قلبا كبيرا".

© REUTERS / POOL موقف يظهر رقة الأمير هاري مع زوجته ميغان ماركل (فيديو)

الشقيقة الصغرى لميغان ماركل على يقين من أن دوقة ساسيكس تحتاج إلى تخطي كل مبادئها وتسامح والدها. ويجب على ميغان مقابلة والدها بنفسها، لأنه خجول جدا ويخشى أن يقوم بالخطوة الأولى نحو المصالحة.

وفي وقت سابق، قام الوالد، توماس ماركل، بالتحدث بشكل سلبي عن ابنته واتهمها بالغطرسة. ووفقا له، فإن الفضل يعود له لزواجها من حفيد إليزابيث الثانية، وفق موقع "وان".

ويشار إلى أنه قد تم رفض الطلبات الواردة من أخت ميغان في قصر كنسينغتون، حيث لم تتمكن من الاتصال بأختها، ولكنها مصرة للحضور ولقائها.