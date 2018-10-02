وفاة 8 إماراتيين من عائلة واحدة نتيجة انفجار شاحن هاتف محمول

تداول ناشطون إماراتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وفاة 8 مواطنين إماراتيين من عائلة واحدة، صباح اليوم، بعد اشتعال النيران في منزلهم الكائن بمنطقة بني ياس إحدى ضواحي العاصمة الإماراتية أبوظبي.

دبي- سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم" الإماراتية، تداول المستخدمون مقطع صوتي منسوب لصاحب المنزل بديوي الكثيري، شرح فيه تفاصيل الواقعة والضحايا الذين سقطوا في الحريق.

وقال في المقطع: "توفي 8 أشخاص في منزلنا منهم اثنتان من بناتي ومات أخوي وبنته وأختي وثلاثة من عيالها عيال محمد بن رامس الله يرحمهم والعزاء للجميع".

وأفادت مصادر مقربة من العائلة إن الحريق ناجم عن انفجار شاحن هاتف محمول في غرفة استقبال المنزل نجم عنه دخان كثيف تسبب في حالات الوفاة المذكورة، فضلا عن نقل 4 أفراد من العائلة إلى العناية المركزة.

وفاة 8 أشخاص من عائلة واحدة بأبوظبي في حادث حريق شب في منزلهم. "نسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم"#عميد_الإمارات pic.twitter.com/ICCftm5dgG — شبكة عميد الإمارات (@3meed_news) October 2, 2018

ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي لهذه الأنباء. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ الحريق الذي أتى على العائلة ومنزلها.