موسكو في قائمة أجمل الأماكن للزيارة في الخريف (صور)

وصفت قناة "سي.إن.إن" التلفزيونية الأمريكية حدائق موسكو أنها واحدة من أفضل الأماكن للزيارة في فصل الخريف.

وجدت قناة "سي إن إن" القصور الملكية السابقة في حدائق "تساريتسينو" و"كولومينسكي" أكثر ملاءمة للاستجمام والتقاط الصور على خلفية مناظر الخريف الطبيعية الجميلة.

وعدا ذلك، توصي القناة بزيارة مهرجان "أوكتوبرفست" للبيرة في ميونيخ ومهرجان الضوء في الهند، ومشاهدة هجرات الدببة في كولومبيا البريطانية في كندا، والتشمس على شواطئ البحر الكاريبي، والتزلج في جبال تشيلي، ومشاهدة مباريات كرة القدم الأمريكية وسباق الخيل في أستراليا.