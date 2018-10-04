المملكة على موعد جديد... امرأة سعودية ترأس بنكا

وبحسب الموقع الإلكتروني "عاجل"، تحظى سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان، بمكانة خاصة بين الخبراء المصرفيين، دفعت "بيرند فان ليندر" (المدير التنفيذي للبنك السعودي الهولندي) للتأكيد أنها "تمتلك طريقة إدارة تثير الشغف".
وأشارت تقارير دولية إلى أن العليان حطمت القوالب النمطية للنساء السعوديات، وتعتبر متحدثة دائمة في المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بسويسرا.
وتعتبر (وفق تصنيفات دولية) "من أكثر الأشخاص تأثيرًا في مجال الأعمال"، بحسب مجلات "فوربس" و"فورتشن" و"تايم".
وقالت العليان، في وقت سابق لراديو "ألاباما": إنها أول امرأة تعمل لمدة 18 عامًا في شركة العليان للتمويل، وكانت تواجه صعوبة في زيارات مصانع الشركة بالخارج.
وبينت أن ذلك كان يعود لعدم وجود مرافق مخصصة للمرأة، وأنها واجهت ضغطًا كبيرًا لإثبات أنها لم تحصل على الوظيفة، لمجرد أنها كانت ابنة رئيس مجموعة "العليان".
وقضت العليان سنوات مع والدها سليمان العليان، في إدارة الشركة، واستغلت تدرجها في المناصب لتشجع والدها على تعيين مزيد من النساء للعمل معها.
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