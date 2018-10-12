فيسبوك تكشف تفاصيل "خطيرة" عن فضيحة الاختراق

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أن الهاكرز تمكنوا من اختراق البيانات الشخصية لـ 29 مليون مستخدم في أواخر الشهر الماضي.

وأشار نائب رئيس "فيسبوك"، جاي روزين، إلى أن الهاكرز تمكنوا من اختراق قائمة أصدقاء أكثر من 400 ألف شخص، ما جعلهم يصلون إلى البيانات الشخصية لنحو 30 مليون مستخدم.

An Update on the Security Issue https://t.co/wxnFczpLAC — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

ولكن "فيسبوك" أوضحت أن عملية الاختراق تلك لم تكن تشمل تطبيقات "ماسنجر" أو "واتسآب" أو "البيانات البنكية" أو الحسابات التجارية الخاصة بالمستخدمين.

وقال روزين "نعلم الآن أن عددا أقل من الناس تأثروا، مما كنا نظن في السابق".

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت، الجمعة 298 سبتمبر/ أيلول، عن اختراق نحو 50 مليون حساب تابع لها على منصة "فيسبوك".

Security Update https://t.co/8HUo0aHIQJ — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨

وقالت "فيسبوك" في بيان رسمي نشرته على مدونتها، إن فريق الهندسة التابع لها اكتشف يوم 25 سبتمبر/ أيلول، مشكلة أمنية أثرت على ما يقرب من 50 مليون حساب تابع لها.