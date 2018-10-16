"السيلفي المميت"... بهدف الإعجاب على وسائل التواصل قد تدفع حياتك ثمنا

نشرت صحيفة " The Washington Post" الأمريكية دراسة أشارت فيها لـ259 حالة وفاة حول العالم بين عام 2011 وحتى 2017، مرتبطة بالتقاط صور السيلفي.

وجائت حالات الوفاة في المياه أثناء التقاط صور السيلفي في المرتبة الأولى في عدد الضحايا، تليها حوادث وسائل النقل، بحسب ما نشرت الصحيفة.

كما تنوعت الحوادث بين هجمات الحيوانات والصعق الكهربائي وأسلحة النارية، أثناء التقاط الصور.

واحتلت الهند المرتبة الأولى في عدد الضحايا ثم جاءت خلفها كل من روسيا وأمريكا وباكستان.

وبحسب المقال، فإن نسبة 85 في المئة من الضحايا هم من تراوحت أعمارهم من 10 إلى 30 سنة.

وأعلن عدد من الدول محاربته لهذه الظاهرة، من خلال منع إلتقاط صور السلفي في بعض الأماكن التي تراها خطيرة على أرواح المواطنين، ومن هذه البلدان الهند وروسيا وإندونيسيا.

حيث أطلقت روسيا في وقت سابق حملة "السيلفي الآمن"، والتي جاءت تحت شعار "مليون إعجاب على الشبكات الاجتماعية لا تستحق المغامرة بحياتك وسلامتك".