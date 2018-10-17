انطلاق "أيام فلسطين السينمائية" بمشاركة أكثر من 60 فيلما

بمشاركة أكثر من 60 فيلما عربيا وأجنبيا من نحو 20 دولة، انطلقت مساء اليوم، الأربعاء، الدورة الخامسة من "أيام فلسطين السينمائية"، في قصر رام الله الثقافي بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة "رويترز". تنظم المهرجان، الذي تأسس في 2014، مؤسسة (فيلم لاب) بالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية وبلدية رام الله/ وبتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ وبعثات أوروبية/ ومؤسسة عبد المحسن القطان.

وعرض المهرجان في الافتتاح فيلم الرسوم المتحركة (البرج) للمخرج النرويجي، ماتس جرود، والذي يتحدث عن واقع اللاجئين من خلال الطفلة وردة، التي تعيش في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقال جرود قبل عرض الفيلم "شرف عظيم أن أعرض هذا الفيلم في فلسطين ، التي يعود ارتباطي بها إلى مخيم برج البراجنة في لبنان، خلال فترة الثمانينيات، حيث كانت والدتي تعمل هناك أثناء فترة الحرب".

وللعام الثاني على التوالي يقيم المهرجان (ملتقى صناع السينما)، وهو منصة تلاق للمهنيين من صناع السينما الفلسطينيين والدوليين، يهدف إلى تبادل الأفكار وفتح المجال أمام مناقشة تجارب صناعة الأفلام وتطوير الرؤى السينمائية.

ويسلط الملتقى الضوء على الأفلام، ذات الميزانية المنخفضة، في ظل نقص فرص التمويل.

وللعام الثالث على التوالي ينظم المهرجان مسابقة بعنوان (طائر الشمس) تختص بالأفلام الفلسطينية، أو أفلام صُنعت عن فلسطين.

يستمر مهرجان "أيام فلسطين السينمائية" حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول، وتمتد أنشطته إلى القدس ورام الله وبيت لحم ونابلس وغزة.