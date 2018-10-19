في ختام ملتقى الأديان بسيناء... وزير الأوقاف يعلن "ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي"

اختتمت عصر اليوم، الجمعة، ١٩ أكتوبر/تشرين الأول، فعاليات منتدى السلام العالمي، الذي أقيم تحت عنوان "هنا نصلي معا"، بلقاء داخل دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية.

وانتهى المنتدى الذي حضرته "سبوتنيك"، بإعلان وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي.



© Sputnik . Ahmed Badr وزير الأوقاف المصري: نواجه الإرهاب بعقل مستنير... ونهدف لمحوه من العالم

© Sputnik . ahmed badr مؤتمر سانت كاترين

وجاء في الميثاق: "في ختام أعمال ملتقى "سانت كاترين" ، اتفق الحاضرون على ميثاق سانت كاترين للسلام العالمي، متضمنا الآتي:1- يؤكد المجتمعون على أن رسالة جميع الأديان هي السلام، وأنه لا أمن ولا استقرار للعالم إلا بسلام عادل وشامل للجميع.2- أن السلام العادل يقتضي احترام آدمية الإنسان، بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو عرقه أو لغته، وعدم التدخل في شئون الآخرين، وحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بسلام على أرضها.3- يؤكد الملتقى على أهمية السلام الاجتماعي، القائم على مبدأ المواطنة المتكافئة، وإعلاء شأن الدولة الوطنية، بعيدا عن العصبيات العرقية أو الدينية أوالمذهبية الخاطئة المدمرة.4- أن الإرهاب لا دين له ولا وطن له، بل هو خطر داهم على الإنسانية جمعاء.

5- أن الإرهاب خطر داهم عابر للحدود والقارات، ولا أحد بمنأى عن شره، وأنه يأكل داعميه ومموليه وحاضنيه، وأن أي دعم مادي أو معنوي لقوى الشر والظلام وجماعات الإرهاب إنما هو عدوان على الإنسانية، ولا بد من إرادة دولية وإنسانية جادة وحاسمة في القضاء على قوى الشر والظلام والإرهاب، تخليصا للإنسانية جمعاء من شر الإرهاب والإرهابيين.

6- يثمن الملتقى دور مصر الرائد رئيسا وحكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب، ويوجه التحية للقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية الوطنية لجهودها في مواجهة الإرهاب والعناصر المتطرفة.

وفي السياق نفسه، وعلى هامش المنتدى، تم تكريم وزراء الأوقاف والأثار والسياحة والثقافة، ونواب البرلمان و١٥ سفيرا.