مصممون عرب يبدعون في أول أيام ملتقى "الأزياء العربية في موسكو" (صور)

شهد اليوم الاول من ملتقى "أيام الأزياء العربية في موسكو" عرضا لمجموعة من أعمال المصممين العرب والروس، الذين أبهروا الحضور الغفير بالأزياء الشرقية التي لاقت الكثير من الاستحسان لدى الحضور.

افتتحت مصممة الأزياء السعودية، أروى العماري، الملتقى بمجموعة من الأزياء التي شاركت بها من دار الأزياء الخاص بها المعروف بإسم " آرام ديزاين".

وتميزت تصاميم المجموعة بأنها مستوحاة من الفن التجريدي ويوجد بها تركيز كبير على الخطوط بالإضافة للتركيز على عدد محدد من الألوان المستخدمة كالأبيض والأسود والذهبي والأحمر.

حيث يضفي المزج مابين الخطوط البسيطة المستخدمة والألوان شيئا من الجمال.

وفي مقابلة مع "سبوتنيك" حول مشاركتها في هذا العرض ومجموعة الأزياء المقدمة وحول سبب التسمية "آرام ديزاين"، قالت العماري "بأن تسمية دار الأزياء مشتق من اسمي، حيث تم أخد أول حرفين من اسمي وكذلك من اسم العائلة، بالإضافة كون الاسم يمثل سهولة في النطق والاستخدام الأمر الذي يساعدنا في الوصول للعالمية".

مجموعة من أزياء المصممة السعودية، أروى العماري ، في ملتقى" أيام الأزياء العربية في موسكو" © Sputnik . Johnny Elias

مجموعة من أزياء المصممة السعودية، أروى العماري ، في ملتقى" أيام الأزياء العربية في موسكو" © Sputnik . Johnny Elias

مجموعة من أزياء المصممة السعودية، أروى العماري ، في ملتقى" أيام الأزياء العربية في موسكو" © Sputnik . Johnny Elias

مجموعة من أزياء المصممة السعودية، أروى العماري ، في ملتقى" أيام الأزياء العربية في موسكو" © Sputnik . Johnny Elias 1 / 4 © Sputnik . Johnny Elias مجموعة من أزياء المصممة السعودية، أروى العماري ، في ملتقى" أيام الأزياء العربية في موسكو"

وحول الزيارة قالت العماري "هذا تواجدي الأول في روسيا، وقد تفاجئت بشكل كبير، الناس لطفاء ومتعاونين بالإضافة لغنى البلد بالثقافة و الفنون، وأتوقع القدوم مرة أخرى كما أرغب بزيارة سانت بطرسبورغ ومدن أخرى".

وأجابت العماري على سؤال حول ممارستها لمهنة التصميم، قائلة " أعتبر تصميم الأزياء نوع من الفنون، وأرغب من خلاله نقل ثقافة بلدي لدول العالم الاخرى ليتعرف الجميع على الثقافة السعودية، وتواجدي هنا للتعريف العالم على ثقافتنا، وتواجدت في الشهر الماضي في نيويورك للسبب ذاته".

كما تحدثت العماري عن التركيز على الإكسسورات كالأحزمة المستخدمة، قائلة" بأن هذه الإكسسوارات تعكس صورة المنتج الخاص بنا وهناك مشروع لطرح خط جديد من الإكسسوارات والأحذية الخاصة بنا و كذلك الحقائب".

وشاركت مصممة الأزياء الروسية، أناستازيا رايكوفا، مصممة دار الأزياء "ASMARAIA"، بمجموعة من الأزياء التي جلبت الكثير من دفئ الشرق الى شتاء العاصمة الروسية.

© Sputnik . Johnny Elias مجموعة من أزياء المصممة الروسية، أناستازيا رايكوفا ، في ملتقى" أيام الأزياء العربية في موسكو

المجموعة التي تميزت باستخدام الألوان الدافئة كالبني والذهبي قليل اللمعان بشكل يتناسق مع التصاميم المريحة التي تمنح السيدات مساحة من الشعور بالحرية.

تحدثت رايكوفا لـ"سبوتنيك" عن مجموعتها و سبب مشاركتها، قائلة "سبب مشاركتي في هذا العرض كون توجهي في التصميم يحمل الطابع الشرقي، وهذه أول مشاركة لي، والمجموعة تحمل اسم "الذهب الفارسي".

© Sputnik . Johnny Elias مجموعة من أزياء المصممة الروسية، أناستازيا رايكوفا ، في ملتقى" أيام الأزياء العربية في موسكو

وحول سبب اختيارها للعمل في مجال تصميم الأزياء العربية أجابت رايكوفا " أحب مجال تصميم الأزياء وأخترت الخط الشرقي في التصميم كوني أحمل شيئا من العرق الشرقي".

© Sputnik . Johnny Elias مجموعة من أزياء المصممة الروسية، أناستازيا رايكوفا ، في ملتقى" أيام الأزياء العربية في موسكو

يذكر بأن ملتقى الأزياء العربية يستمر اليوم السبت، بمشاركة عدد من المصممين العرب، حيث يعرض دار الأزياء AMATO COUTURE" مجموعته الجديدة.

ويستضيف هذا الحدث البارز — قصر "سالتيكوف — تشيرتكوف" وسط موسكو، الذي بني في القرن السابع عشر مسرحا، ويتميز بهندسيته المعمارية الفريدة، ما يضيف لجمال هذا العرض.