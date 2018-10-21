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03:20 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    حبيب الملح

    هنا بدأت الرحلة إلى الملوك والأمراء... الطاهي التركي الشهير نصرت ينشر صورة للمنزل الذي وُلد فيه

    © Photo / Twitter
    مجتمع
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    نشر الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه صورة للمنزل الذي وُلد فيه في إحدى قرى مدينة أرزوروم التركية.

    وقال نصرت في تعليقه على الصورة: "أمر محفز، هنا المنزل الذي وُلدت فيه".

    وقد أثارت الصورة تفاعلا كبيرا بين متابعيه الذين لم يكونوا يتوقعون أن الطاهي نصرت ابن أسرة فقيرة إلى هذا الحد.

    فقد كان من اللافت أن المنزل يقع في قرية نائية بمدينة أرزوروم شمال تركيا، وتبدو عليه معالم الفقر بشكل واضح.

    نصرت تجاوز الطبخ إلى التمثيل

    تحول الطاهي التركي "المثير" إلى شخصية مؤثرة تظهر "ضيف شرف" في مسلسلات، ومقاطع فيديو، وأغاني مع ألمع الأسماء في عالم المشاهير.

    فقد ظهر نصرت مؤخرا في فيديو إعلاني يروج لأحدث نوع من مشروب الفودكا الفاخر "سيروك"، الذي يهتم بتسويقه والترويج له مغني الراب الشهير شون "ديدي" كومبس.

    وعُرض مشروب "سيروك فرينش فانيلا" كجزء من أغنية إعلانية قصيرة، عنوانها "لنحتفل بالحياة!" يغنيها "ديدي" جنبا إلى جنب مع مغني الهيبهوب فرينش مونتانا.

    وظهر غوكشيه ضيف شرف في مسلسل الجريمة الأمريكي "Narcos" الذي يحكي قصة حياة تاجر المخدرات ومؤسس المافيا الكولومبية، بابلو إسكوبار.إذ ظهر نصرت في إحدى حلقات المسلسل يؤدي دور طاهي، يقوم بتقديم شرائح اللحم المشوي لشخصيات المسلسل الرئيسية.

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    #saltbae #salt#saltlife

    A post shared by Nusr_et#Saltbae (@nusr_et) on Sep 2, 2017 at 1:21am PDT

    رفيق الملوك والأمراء

    كان الطاهي، نصرت قد التقى عددا من المشاهير وقادة العالم، إذ يظهر في إحدى صوره مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

     وسبق له وأن التقى الملك الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.

     

    فضلا عن عدد من المشاهير والنجوم، كان من أشهرهم ليوناردو دي كابريو، وسيلفيستر ستالون.

    نال الطاهي شهرة عالمية بحركته الشهير "برش الملح" وذلك بعد انتشارها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لإمتلاكه لسلسة مطاعم "نصرت ستيك هاوس" في تركيا ودبي وميامي ونيويورك.    

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    الكلمات الدلالية:
    حبيب الملح, تركيا
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