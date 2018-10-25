عاشا معا 8 أعوام...لبؤة تقتل أسدا أنجبت منه ثلاثة أشبال بـ"طريقة قاسية"

قتلت لبؤة أسدا هو أب أشبالها الثلاثة عندما أطبقت فكيها على رقبته في قفصهم بحديقة للحيوانات في الولايات المتحدة.

وتحاول حديقة حيوان إنديانابوليس الأمريكية تحديد سبب قتل اللبؤة لزوجها، بحسب صحيفة Time الأمريكية.

وقالت حديقة الحيوان في بيان يوم الجمعة الماضي إن "زوري"، هاجمت الأسد "نياك" البالغ من العمر 10 سنوات بساحة في الهواء الطلق يوم الاثنين قبل فتح حديقة الحيوان في هذا اليوم.

وأضافت إن الاثنين كانا يعيشان معا لمدة ثماني سنوات وأنجبوا ثلاثة أشبال في عام 2015. وكان نياك ضمن اتفاق إعارة من حديقة حيوان سان دييغو.

Our Zoo family is sad to announce 10-yr-old male lion Nyack has died. Earlier this week he was injured in a physical incident with female lion Zuri. We will conduct a thorough review to attempt to understand what may have led to this. pic.twitter.com/hQD2hOAaCp — Indianapolis Zoo (@IndianapolisZoo) October 19, 2018

وتضيف الحديقة إن الموظفين سمعوا قدرا غير عادي من الهدير قادما من الفناء وحاولوا الفصل بين الاثنين ولكن "زوري" أمسكت برقبة "نياك" حتى توقف تماما عن الحركة. وأكد تشريح الأسد وفاته بسبب اختناق من جروح في عنقه.