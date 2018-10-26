شاهد كيف غامر رجل بحياته لإنقاذ طفل من غرق "محقق" في سيول الأردن

ويظهر في المقطع الرجل، محاولا انقاذ الطفل من الموت غرقا في السيول الجارفة التي تتعرض لها الأردن، والتي خلفت 18 قتيلا معظمهم أطفال وأصابة 40 آخرون.
انقاذ طفل من #سيول_الاردن✨— باتل البلعاسي (@BBatil99) October 25, 2018
اللهم ارحم موتاهم واشفي مصابهم ✨
#سيول_الاردن
✍🏻…√v^──√v^√√v^🔸 pic.twitter.com/ayWOxFOwtz
وقد أثنى رواد مواقع التواصل على شجاعة الرجل وقوة الطفل الذي تماسك رغم قوة السيول.
كانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.
وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.
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