شاهد كيف غامر رجل بحياته لإنقاذ طفل من غرق "محقق" في سيول الأردن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يغامر بحياته في سيول الأردن، مساء أمس الخميس، لينقذ طفلا من الموت.

ويظهر في المقطع الرجل، محاولا انقاذ الطفل من الموت غرقا في السيول الجارفة التي تتعرض لها الأردن، والتي خلفت 18 قتيلا معظمهم أطفال وأصابة 40 آخرون.

وقد أثنى رواد مواقع التواصل على شجاعة الرجل وقوة الطفل الذي تماسك رغم قوة السيول.

كانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أن السيول التي ضربت منطقة الأغوار الجنوبية في البحر الميت أسفرت عن 18 قتيلا معظمهم من الأطفال و34 جريحا فضلا عن مفقودين، ورقم الضحايا مرشح للارتفاع.

وقال الدفاع المدني الأردني إن السيول جرفت رحلة مدرسية في المنطقة ما أسفر عن مصرع أطفال وفقد العشرات.