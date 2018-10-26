نجح في الإمساك بأحدهما... قاضي يخلع ردائه ويطارد متهمين فرا من أمامه داخل قاعة المحكمة (فيديو)

خلع قاضي أمريكي عباءته وبدأ بالركض حين لاحظ أن متهَمين داخل قاعة المحكمة يهمان بالفرار من القاعة في مدينة تشيهاليس بولاية واشنطن الأمريكية.

ويُظهر فيديو، التقطته كاميرات مبنى المحكمة، رد الفعل السريع للقاضي، بوزارد، الذي قرر مطاردة المتهمين بنفسه فخرج في إثرهما مسرعا، ثم نزل وراءهما على الدرج إلى الطوابق السفلية.

Badass judge chases down fleeing suspect https://t.co/6Eh39tVY2L pic.twitter.com/pJDigYbGFO — New York Post (@nypost) October 25, 2018

وبحسب صحيفة New York Post الأمريكية، نجح في إعادة أحد المتهمين بعد القبض عليه على بُعد بضع بنايات فقط، بينما تمكن المتهم الآخر من الفرار والركض لمئات الأمتار في الشارع قبل أن توقفه السلطات نهاية المطاف.

يقول القاضي: "لم أكن أعرف ما أفكر به عندما حاولا الهرب، كنت أريد على الأقل معرفة إلى أين هم ذاهبون".

وأضاف: عندما وصلت إلى الدرج، عرفت أنني سأكون قادرا على اللحاق بالشخص الذي كان أمامي مباشرة.