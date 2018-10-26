ركضت لتقبله تعبيرا عن حبها... هكذا عاقبت محكمة سعودية "محتضنة ماجد المهندس" في يوم ميلاده

أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، أمس الخميس، حكمها على الفتاة التي احتضنت الفنان ماجد المهندس.

وقضت المحكمة على الفتاة، بالسجن مدة عام مع إيقاف التنفيذ والاكتفاء بالمدة التي أوقفت خلالها، بحسب صحيفة "صدى" السعودية.

قوبل فعلها برفض عارم

كان مقطع فيديو قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شابة سعودية تركض لتقبل الفنان، ماجد المهندس، أثناء أدائه وصلة غنائية على مسرح عكاظ في الطائف.

وأظهر الفيديو انطلاق مسرع للفتاة باتجاه الفنان من بين الحضور، وذلك من أجل تقبيل الفنان، تعبيرا منها عن حبها له.

لاقى التصرف رفض عارم من السعودييين كما أحدث جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت لاحق، أعلنت شرطة منطقة مكة أنه تم إلقاء القبض على الفتاة، مشيرة إلى أنها ارتكبت أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش، وأنها الآن بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف، وتم إحالة القضية للنيابة العامة.

شرطة مكة: توقيف امرأة اعتلت مسرح

مهرجان #سوق_عكاظ ، وارتكابها أفعال

مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش

تم إيقافها بمؤسسة رعاية الفتيات بـ #الطائف وإحالة القضية لـ #النيابة_العامة #بنت_تضم_ماجد_المهندس pic.twitter.com/v2L3opaPpl — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 14, 2018

"مرض نفسي وراء سلوكها"

ذكرت صحيفة "مكة" السعودية أن الفتاة تعاني من مرض نفسي ونوبات صرع، بحسب تقارير طبية تثبت ذلك.

وأضافت أن موكل الفتاة، طلب خلال الجلسة الأولى بالدائرة التعزيرية السابعة بالمحكمة الجزائية في مكة المكرمة، مهلة للرد على التهم الموجهة إليها، وهي مخالفة الآداب العامة والتحرش.

وكانت الفتاة اعترفت في لائحة الدعوى التي عرضت على النيابة العامة بالطائف باحتضان ماجد المهندس، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن سلوكها أثار موجة من الاستنكار، كونه مسيئا لقيم المجتمع السعودي.

وجاء قرار المحكمة أمس الخميس، بالتزامن مع احتفال الفنان ماجد المهندس بعيد ميلاده الـ47، الذي يوافق 25 أكتوبر/تشرين الأول.