مغنية عالمية شهيرة تعتنق الإسلام وتردد الأذان (فيديو وصور)

اعتنقت المغنية العالمية الشهيرة الايرلندية سينيد أوكونو، الدين الإسلامي وقامت بتغير اسمها إلى "شهداء دافيد".

ونقلت صحيفة "إيريش بوست" الأيرلندية، بأن أوكونور أعلنت عبر صفحتها الشخصية على "تويتر" تخليها عن المسيحية الكاثوليكية واعتناقها الإسلام.

ونشرت أوكونور: "أفخر باعتناقي الإسلام… هذه النتيجة الطبيعية التي يمكن أن يتوصل إليها أي عالم بالأمور الدينية… جميع الكتب المقدسة تقود إلى الإسلام الذي يجعل جميع الكتب المقدسة الأخرى غير ضرورية".

ونشرت أوكونور والبالغة من العمر 51 عاما، مقطع فيديو وهي تردد الأذان. كما دشنت حسابا جديدا لها بأسم"شهداء دافيد" (Shuhada Davitt).

يذكر أن "أوكونور"، كانت قد اعتنقت الكاثوليكية المسيحية في تسعينيات القرن الماضي وغيّرت اسمها إلى مجدة دافيد.