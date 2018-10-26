بالصور... القبض على الرجل "العنكبوت الفرنسي" بعد تسلقه برج لندن

ألقت الشرطة البريطانية القبض على المتسلق الفرنسي ألان روبرت، بعدما تسلق أحد أطول المباني في العاصمة لندن.

وتسلق روبرت برج هيرون، الذي يبلغ طوله 662 قدما بدون حبال أو أدوات سلامة، وذلك أمس الخميس، حيث طوقت الشرطة المبنى وأغلقت الطرق المؤدية إليه وأبعدت المارة عن مسرح الأحداث، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

‘French Spiderman’ arrested after climbing London tower https://t.co/bUyZFB1pJB pic.twitter.com/n4JvMJRjBZ — New York Post (@nypost) October 26, 2018

روبرت، المعروف باسم "الرجل العنكبوت الفرنسي"، كان قد تسلق العديد من أطول المباني في العالم، وغالبا ما يفعل ذلك دون استخدام حبال أو أحزمة، كما أنه لا يهتم بالحصول على تصاريح من السلطات لتسلق تلك المباني.

وقال رويرت للصحفيين، قبيل صعوده المبنى: "أشعر بأنني على قيد الحياة بالفعل عندما تكون حياتي على المحك، صحيح قد يبدو الأمر مخيفا وجنونيا بعض الشيء، لكن هذه هي طريقتي".

وأعلنت شرطة مدينة لندن اعتقال رجل يبلغ من العمر 56 عاما بسبب "التسبب في الفوضى العامة"، فيما أنتقد المسؤول الشرطي، كارين باكستر، روبرت لإزعاج الشرطة والتسبب في "اضطراب كبير في حركة النقل المحلي ووتنقل موظفي الشركات".