"كات وومن" و"الجوكر" معا... الأبطال الخارقون والأشرار يجتمعون في لندن

وسيحتفل زوار المؤتمر على مدى ثلاثة أيام بشخصياتهم المفضلة في أفلام وألعاب تعتمد على القصص المصورة من خلال معارض ومناقشات وورش عمل والكثير من المتعة والمرح بملابس تنكرية، بحسب رويترز.
MCM Comic Con London is open and in full swing! 👏 Tickets are still available online and on the door for Saturday & Sunday here: https://t.co/1DRJFCYpTS pic.twitter.com/nzx38cxkOn— MCM Comic Con (@MCMComicCon) October 26, 2018
ومن المقرر أن يحضر الممثل الإنجليزي بول بيتاني المؤتمر. وقام بيتاني بتجسيد دور في فيلم (افينجرز) "المنتقمون" وأيضا في فيلم الخيال العلمي (سولو: إيه ستار وورز ستوري) "سولو: قصة من حرب النجوم".
This is your 1 hour warning! MCM London Comic Con closes for the day at 7pm! Which cosplays can we expect to see tomorrow?— MCM Comic Con (@MCMComicCon) October 26, 2018
TICKETS: https://t.co/ZqQsjCLMug pic.twitter.com/OW7wR4womU
Cosplay? Check! Tickets? Check? Hotel? Oh no! Don't fear,@DoubleTreeExcel have rooms available for the MCM London Comic Con weekend!— MCM Comic Con (@MCMComicCon) October 24, 2018
Book your perfect Batcave here: https://t.co/u66P43b3PV pic.twitter.com/w8GiHk9obn
وسوف يحضر أيضا بريان أزاريللو وفرانك ميلر وهما من كتاب القصص المصورة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)